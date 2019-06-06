підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи
06 червня 2019, четвер, 13:00 417
Політика 2019-06-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадж

Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи

Кабінет міністрів призначив Володимира Євдокимова директором державного підприємства "Оператор ринку". В останні роки Євдокимов очолював Проектний офіс Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії. Відповідні рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

На думку члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, вибір кандидатури Євдокимова обумовлений його професіоналізмом.

"Володимир Євдокимов є одним з найбільш відомих і найдосвідченіших фахівців в енергетичній галузі. В минулому член НКРЕКП, керівник робочої групи, а надалі Проектного офісу Координаційного центру щодо забезпечення введення нового ринку електричної енергії. Він займався організацією спільної роботи НКРЕКП, Міненерговугілля та інших профільних органів щодо імплементації закону "Про ринок Електроенергії ", - прокоментував Корольчук. Експерт упевнений, що призначення директора ДП "Оператор ринку" істотно підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.

"До останнього часу залишалося кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства «Оператор ринку» та затвердження постанов про ПСО і аукціонах робить своєчасний запуск ринку більш ніж імовірним", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 17 квітня Кабмін створив держпідприємство "Оператор ринку", яке у новому ринку електроенергії буде відповідати за ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок. 5 червня Кабінет міністрів прийняв постанову про електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами державними енергокомпаніями, в тому числі і для виконання публічних спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е населенню. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пояснив, що організація аукціонів важлива для реалізації механізму PSO, що гарантує незмінність цін на е/е для населення.

Виконання зобов'язань України щодо Третього енергетичного пакету ЄС у квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії". Закон "Про ринок електроенергії" передбачає запровадження з 1 липня 2019 року нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.
Архів
Новини
Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь 15:18
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ 15:18
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років 15:18
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик 15:06
Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ 15:05
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok