Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи

Кабінет міністрів призначив Володимира Євдокимова директором державного підприємства "Оператор ринку". В останні роки Євдокимов очолював Проектний офіс Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії. Відповідні рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

На думку члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, вибір кандидатури Євдокимова обумовлений його професіоналізмом.

"Володимир Євдокимов є одним з найбільш відомих і найдосвідченіших фахівців в енергетичній галузі. В минулому член НКРЕКП, керівник робочої групи, а надалі Проектного офісу Координаційного центру щодо забезпечення введення нового ринку електричної енергії. Він займався організацією спільної роботи НКРЕКП, Міненерговугілля та інших профільних органів щодо імплементації закону "Про ринок Електроенергії ", - прокоментував Корольчук. Експерт упевнений, що призначення директора ДП "Оператор ринку" істотно підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.

"До останнього часу залишалося кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства «Оператор ринку» та затвердження постанов про ПСО і аукціонах робить своєчасний запуск ринку більш ніж імовірним", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 17 квітня Кабмін створив держпідприємство "Оператор ринку", яке у новому ринку електроенергії буде відповідати за ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок. 5 червня Кабінет міністрів прийняв постанову про електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами державними енергокомпаніями, в тому числі і для виконання публічних спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е населенню. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пояснив, що організація аукціонів важлива для реалізації механізму PSO, що гарантує незмінність цін на е/е для населення.

Виконання зобов'язань України щодо Третього енергетичного пакету ЄС у квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії". Закон "Про ринок електроенергії" передбачає запровадження з 1 липня 2019 року нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.