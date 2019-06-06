Новий модуль очищення дозволив у 1,5 разу збільшити перероблення фільтрату на полігоні в Підгірцях, – КМДА

Із початку експлуатації у квітні 2019 року першого додаткового контейнерного модуля для очистки стічних вод "ROCHEM" на полігоні ТПВ №5 вже перероблено більш ніж 16,5 тис. м куб. фільтрату, що в півтора рази більше, ніж за аналогічний період до запуску цієї установки. Таким чином потужність обладнання з переробки фільтрату наразі збільшена в середньому з 340 до 540 м куб. на добу.

Додатковий модуль "ROCHEM" – один з трьох запланованих у проекті з реконструкції та модернізації комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону ТПВ № 5, який зараз реалізується на полігоні при фінансовій підтримці КМДА. У результаті реалізації цього проекту загальна потужність системи очищення стічних вод ROCHEM сягатиме 950 м куб на добу.

У тілі полігону у результаті потрапляння опадів утворюється шкідлива рідина – фільтрат. Саме тому на полігоні у 2015 році міська влада відновила систему переробки фільтрату – "ROCHEM UF – Systeme GmbH" (німецьке виробництво), яка не працювала з 2012 року. При цьому без роботи такого обладнання існував ризик потрапляння накопиченого фільтрату у навколишнє середовище. За три роки система не лише відновлена, але й модернізована, потужність – збільшена.

Зазначимо, що наприкінці квітня цього року мер Києва Віталій Кличко перевірив, як працюють нові фільтраційні станції, що встановили на сміттєвому полігоні № 5 у селі Підгірці. Він наголосив, що без додаткового обладнання існував ризик потрапляння шкідливого фільтрату у навколишнє середовище.

Нагадаємо, що у 2018 році столиця розпочала процес реконструкції полігону твердих побутових відходів № 5, який був введений в експлуатацію ще у 1986 році, тобто більше 30 років тому. Загальна площа полігону – 65 га.

Минулого року Київрада прийняла додатковий план заходів, остаточною метою якого стане закриття полігону № 5 – тобто його закриття для прийому сміття та перетворення на безпечний об’єкт. Цим планом керується КМДА та оператор полігону – ПрАТ "Київспецтранс".