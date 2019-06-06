У день журналіста НСЖУ просить Зеленского перезапустити Раду з питань захисту свободи слова

Нинішня Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова є неефективною і Національна спілка журналістів України закликає Володимира Зеленського перезапустити цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Про це йдеться у зверненні голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка з нагоди Дня журналіста, опублікованому у виданні "Українська правда".

"Від новообраного президента Володимира Зеленського ми очікуємо на перезапуск Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова при президенті України. Донедавна вона збиралась украй нерегулярно, працювала непублічно і діяла неефективно – лише для "галочки", аби Адміністрація президента могла вкотре прозвітувати міжнародним донорам про начебто бурхливу діяльність на захист свободи слова. Насправді – вони лише її імітували", - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Голова НСЖУ відзначає, що такі публічні майданчики журналістська спільнота розглядає передусім як місце, де чиновники, у тому числі команда нового президента України, народні депутати й представники широкого кола громадських організацій і міжнародного співтовариства, зможуть об'єднати зусилля, щоб зупинити і подолати системну безкарність за злочини проти журналістів, удосконалити інформаційне та інші законодавства, пов'язані з журналістською діяльністю.

"Саме загрозлива ситуація з фізичною безпекою журналістів спонукає нас і далі рішуче наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки і свободи слова", - наголошує Сергій Томіленко.

У Національній спілці журналістів України вітають підписання Володимиром Зеленським ще як кандидатом у президенти Декларації на захист свободи слова, розробленої НСЖУ спільно з Міжнародною федерацією журналістів.

"З іншого боку, ми зовсім не збираємося роздавати аванси новій владі. Новообраний президент Зеленський повинен підтвердити свою підтримку свободі слова в Україні виключно практичною діяльністю", - підкреслює Сергій Томіленко.

Нагадаємо, що Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова створена Указом Президента Петра Порошенка у лютому 2016 року. Співголовами Ради були Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Кондратюк та Прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко. До складу Ради входять представники громадських об’єднань, які діють у сфері медіа, засобів масової інформації, а також Національної поліції, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства інформаційної політики та інших державних органів.