Гройсман пояснив чому держава покладає спецзобов'язання (ПСО) на державні енергокомпанії

Прем'єр-міністр виступає за єдиний підхід у виконанні компенсаторних функцій в сферах газу та електроенергії. Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів, пише видання "Дело".

"То, можливо, змінити систему взагалі на енергоносії в країні? Наприклад, сказати, що державний газ і приватний газ має бути проданий по фіксованій ціні. Може, й так зробити? Тоді це буде абсолютно правильна історія з точки зору балансу. Але з точки зору ринку до нас ніхто не прийде працювати взагалі", - сказав прем'єр, коментуючи пропозицію представника президента в КМУ накласти ПСО-зобов'язання на приватні енергогенеруючі компанії.

На думку Володимира Гройсмана, під час запуску нового ринку електроенергії, мають бути захищені інтереси споживачів.

"Тому я не хотів би зараз обговорювати цю дискусію. Я говорю тільки єдине. Перше. Парламент визначив, що ринок має бути прийнятий 1 липня і впроваджений в дію. Закон України. У нас немає варіантів сьогодні жодних, як тільки вводити його. Друга позиція, щоби ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання", - підкреслив він.

Як повідомлялося, на засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".