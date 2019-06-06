СБУ закликає жителів Львова не допустити сепаратистську і терористичну діяльність під час матчів збірної України з футболу

СБУ закликає жителів Львова не допустити сепаратистську і терористичну діяльність під час матчів збірної Украї

Служба безпеки України закликає жителів Львова та області не допустити сепаратистську і терористичну діяльність під час матчів збірної України з футболу у Львові 7 та 10 червня з Сербією і Люксембургом. Про це йдеться в повідомленні УСБУ у Львівській області, передають Українські Новини.

"Львів - це європейське толерантне місто, і будь-які прояви агресії або ксенофобії тут не пройдуть", - йдеться в повідомленні.

СБУ закликає бути уважними та інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети.

"У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, фактів прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також інформації про наміри здійснення сепаратистської і терористичної діяльності, телефонуйте", - йдеться в повідомленні.

Вся отримана інформація буде ретельно перевірена.

Конфіденційність гарантується.

За даними українських уболівальників-ультрас, 7 червня о 18:00 вони мають намір провести у Львові марш спільно з хорватськими ультрас, які прибудуть на матч Україна-Сербія.

Марш стартуватиме о 18:00 від пам'ятника Данилу Галицькому в центрі Львова.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2014 році один із районних судів Львова оштрафував на 1,7 тис. гривень 2 вболівальників (на 0,85 тис. гривень кожного), кинули фаєри на футбольне поле під час матчу "Україна" - "Македонія" на стадіоні "Арена Львів" у Львові, що призвело до зупинки матчу.