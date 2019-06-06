Нідерланди заблокували приєднання Болгарії до Шенгену

Нідерланди заблокували вступ Болгарії до Шенгенської через скандали, пов'язані з коруцією і торгівлею людьми. Про це повідомляє Euractiv.\r\nНапередодні Європейська комісія офіційно підтримала вступ Болгарії в Шенгенську зону і підкреслила, що країна виконала технічні критерії членства. Однак Нідерланди виступили категорично проти.\r\nЗа словами міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока, який відвідав Болгарію п'ятого червня, Нідерланди приймають найбільший потік мігрантів з Болгарії.\r\nТому перш ніж пускати країну в Шенген, місцеві влади повинні переконатися в ефективності і якості прикордонного контролю. Крім того, він звернув увагу на скандали зі схемами хабарництва для придбання болгарських паспортів.\r\nТак, раніше Болгарія дозволяла багатим іноземцям купувати громадянство за інвестиції. За даними Фонду боротьби з корупцією, держава надала іноземцям 225 паспортів за спеціальні внески протягом останніх 10 років, з них 125 - росіянам.\r\nНагадаємо, що в Болгарії спіймали шахраїв, які продавали паспорти громадянам Молдови та України.\r\nА також раніше повідомлялося, що в рамках Шенгену хочуть створити "міні-Шенген".