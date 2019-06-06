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06 червня 2019, четвер, 10:22 405
Економіка 2019-06-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій

Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій

31 травня відбулося засідання РНБО, на якому зокрема розглядалося питання функціонування підприємства "Вода Донбасу" і загрози відключення цієї компанії від електроенергії за борги. Втім, жодних рішень за підсумком засідання опубліковано не було, також не з'явилося і нових розпоряджень Кабінету міністрів щодо КП "Компанія "Вода Донбасу".

Ніякого прогресу у вирішенні питання немає і з боку Міністерства регіонального розвитку, хоча в на рівні Кабміну курирування питання за рішенням було доручено керівнику відомства-Геннадію Зубко. Про це повідомила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій."Якби це було розпорядження Кабміну або рішення РНБО, це б вже виконувалося. Всі говорять про це, ми цю проблему заговариваем зустрічами, нарадами, круглими столами, але ні у кого немає політичної волі винести це в публічну площину на Кабміні, і дати розпорядження, або прийняти рішення РНБО, просто безвладдя якесь", - зазначила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій, коментуючи ситуацію з відключенням від електроенергії за заявкою ДП "Укнрінтєренерго" КП "Компанія "Вода Донбасу" через яке 100 000 жителів Донбасу вже тиждень перебувають без води.

"Зараз ситуація критична, вже є два міста, які подають воду на дизель-генератор - там немає електроенергії, і мери міст прийняли рішення подавати на дизель-генератор. Це малі міста. Але цього не можна зробити в Маріуполі в спеку 30 градусів. Хтось повинен просто взяти на себе відповідальність".

Ольга Бабій підкреслила, що для урегелирования ситуації з КП "Вода Донбасу", необхідно внести зміни в закон і визначити окремий статус КП "Вода Донбасу".  На її думку, ініціатором врегулювання ситуації з КП "Вода Донбасу" може бути Минестерство регіонального розвитку: "Ініціатором такого розпорядження може виступати і Мінрегіонбуд, і Міністерство окупованих територій.

Просто цей документ повинен бути прийнятий, і міністр фінансів повинен не ігнорувати цю проблему, а прийняти її як даність. Коли стоїть питання про життя і безпеку людей, не повинен стояти питання про гроші. Нам треба рятувати зараз наші державні, комунальні компанії, приймати відповідальні управлінські рішення. В першу чергу, це Кабмін повинен прийняти розпорядження, а потім парламент проголосувати за два законопроекти".

Як раніше повідомлялося, 3 квітня Віце-прем'єр-міністр України і міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі надати державну допомогу (фінансування) КП "Компанія "Вода Донбасу", яке накопичило борги по оплаті за використану електроенергію. Про це сказано в протоколі наради від 3 квітня. Нагадаємо, КП Компанія "Вода Донбасу" 23 травня була частково відключена від електропостачання через борги перед постачальником ДП "Укрінтеренерго". Станом на 25 травня майже 35 тисяч осіб в 16 населених пунктах залишилися без водопостачання. 27 травня воду відключили у ще шести населених пунктах.

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