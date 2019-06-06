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06 червня 2019, четвер, 09:41 28
Азія 2019-06-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
В Японії зійшов з рейок потяг метро з сотнею пасажирів всередині

В Японії зійшов з рейок потяг метро з сотнею пасажирів всередині

Сьогодні, 6 червня, в місті Иокагама (Японія) з рейок зійшов потяг з пасажирами. Про це повідомляє видання NHK.

Так, повідомляється, що на момент аварії в поїзді перебували від 120 до 130 пасажирів.

Наголошується, що в результаті події ніхто не постраждав.

Також відомо, що міське транспортне бюро встановило попередню причину інциденту. Так, аварія сталася через те, що під час нічної перевірки працівник метрополітену залишив на рейках спеціальне обладнання. Після відкриття метро перший ранковий поїзд наїхав на забуте співробітником обладнання і зійшов з рейок. Через аварію деякі ділянки метрополітену міста - від станції Шонандай до станції Кодок - не працюють.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві трамвай двічі зійшов з рейок.

Раніше в Нью-Йорку в вантажівка врізалася швидкісний поїзд, який зійшов з рейок і загорівся.

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