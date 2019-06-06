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06 червня 2019, четвер, 09:33 22
Події 2019-06-06T12:00:03+03:00
Українські Новини
На вокзалі у Києві знайшли мертвого чоловіка з квитком на поїзд до Вінниці

На вокзалі у Києві знайшли мертвого чоловіка з квитком на поїзд до Вінниці

У Києві на вокзалі виявили труп чоловіка. Фото: kiev.informator.ua
У Києві на вокзалі виявили труп чоловіка. Фото: kiev.informator.ua

У четвер, 6 червня, у Києві на центральному залізничному вокзалі знайшли чоловіка. Він сидів на парапеті біля виходу з підземного переходу і не подавав ознак життя. Прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть. Про це повідомляє Інформатор.

Про інцидент повідомили близько 05:30.

Попередньо, поліцейські патрулювали другу платформу. До них звернулися перехожі, які сказали, що спостерігають за чоловіком, який сидить на парапеті біля переходу і не подає ознак життя вже тривалий час.

На місце викликали лікарів, але лише констатували смерть. Попередньо, зовнішніх слідів насильницької смерті не виявили. Варто відзначити, що в кишені у чоловіка лежав квиток на потяг до Вінниці, який повинен був відправитися 5 червня о 23:44.

На вигляд чоловіка 40-45 років. На місці працювала слідчо-оперативна група. Саме їм і належить з'ясувати всі обставини і деталі події.

Як повідомляли Українські Новини, в одному з одеських дворів знайшли тіло замерзлої жінки.

Раніше в Києві під Шулявським мостом помер чоловік.

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