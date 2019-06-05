На "Іграх нескорених" у 2020 збірна України розшириться

20 членів збірної представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених" (Invictus Games) в 2020 році.

Про це на прес-конференції сказала заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, передають Українські Новини.

"Кількість учасників української збірної збільшено на 5 осіб. тобто в минулому і позаминулому році це було 15 учасників, в цьому році буде 20", - сказала вона.

За її словами, Україна буде представлена в таких видах, як пауерліфтинг, легка атлетика, стрільба з лука, велоспорт, плавання, веслование на тренажерах.

За словами керівника міжнародного благодійного фонду "Повернись живою" Віталія Дейнеги, в цьому році оновлені критерії до кандидатів у члени збірної.

Так, буде враховуватись критерій "реабілітація" - як участь в іграх може допомогти бійцеві реабілітації, "ставлення" - наскільки людина хоче брати участь у змаганнях "спортивна етика" - взаємодопомога між членами команди.

Бажаючі мають підготувати пакет документів: паспорт, фотографія, медична довідка, посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, для добровольців - рекомендаційний лист керівника об'єднання.

Очікується, що відбір завершиться в кінці жовтня, після чого члени збірної приступлять до тренувань.

Змагання пройдуть в середині травня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, торік принц Гаррі поспілкувався з українськими військовими на "Іграх нескорених".

У 2017 році Україна вперше взяла участь в "Іграх нескорених". Тоді збірна України посіла 2-е місце та здобула 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних і 3 бронзові.