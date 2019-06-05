Відео дня: видовищні вогневі випробування українсько-турецького бойового модуля Serdar

Сьогодні, 5 червня, в Україні завершилися кваліфікаційні випробування українсько-турецького бойового модуля "Serdar". Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Так, повідомляється, що спільна розробка турецької компанії "Aselsan" і підприємств ДК "Укроборонпром" - ГККБ "ПРОМІНЬ" і "Спецтехноекспорт" готова до серійних поставок в рамках діючого контракту з іноземним замовником. Очікується, що надалі до нової системи проявлять інтерес оборонні відомства України і Туреччини.

https://www.youtube.com/watch?v=AiuajJ6IjaE#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Наголошується, що турецька компанія виступила розробником та інтегратором бойового модуля, зокрема, систем стабілізації та дистанційного керування вогнем, систем захоплення і супроводу цілей, денного та нічного каналів спостереження. У свою чергу "Спецтехноекспорт" забезпечує поставку керованих ракет, розроблених і вироблених "ГККБ" ПРОМІНЬ ", та систем "Serdar" - це універсальна дистанційно керована і стабілізована система озброєння, яка забезпечує високу ефективність оборонних і наступальних операцій проти наземних цілей вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу "Скіф" з двома (в окремих версіях - чотирма) пусковими установками для ракет РК-2С.

"Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 км і пробивати броню товщиною 800 мм за динамічним захистом. Також, система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм і 7,62 мм. Крім цього, за бажанням замовників, на бойовому модулі можуть бути встановлені пускові установки з ракетами РК-2М калібру 152 мм. В такому випадку дальність польоту керованої ракети становитиме 5,5 км, а пробиття броні збільшиться до 1100 мм за динамічним захистом. Завдяки малій вазі, бойовий модуль може бути інтегрований в різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їх боєздатність. Нова система управління вогнем дозволяє з високою точністю виконувати всі бойові завдання зсередини транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Раніше під Одесою успішно випробували крилату ракету "Нептун".