"Чернігівгаз Збут" повернув державі майже 40 млн грн невикористаних субсидій

В травні 2019 року ТОВ "Чернігівгаз Збут" перерахував до держбюджету 39,7млн грн невикористаних субсидій, нарахованих до 1 лютого 2019 р. впродовж опалювального періоду 2018-2019 рр. Перерахунок пройшов по майже 19 тис особових рахунків.\r\nВпродовж жовтня 2018 – травня 2019 рр. (за період з 01.10.2018 р. по 31.01.2019 р.) близько 766 тис споживачів Чернігівської області отримали безготівкову субсидію на газ на загальну суму 594 млн грн. Станом на травень у 18,8 тис клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" залишалися невикористаними 39,7 млн грн державних компенсацій на оплату газу. Це на 80% менше порівняно з минулим роком.\r\nПочинаючи з 2016 року, урядова Постанова № 534зобов`язує постачальників газу зі спецобов`язками перераховувати субсидійні залишки до державної казни.\r\nНа відміну від минулого року, споживачам не повертатимуть готівкою зекономлену вартість газу до 100 кубометрів. Перерахунок відбудеться в автоматичному режимі і відобразиться на сумі в квитанції за травень.\r\nВ компанії акцентують на труднощах в наданні консультацій споживачам, відтоді як субсидії почали видавати готівковими коштами.\r\n"З березня, коли змінився механізм нарахування субсидій, наші фахівці вже не бачать сум, які держава видає субсиденту на руки. Більше того, в газових платіжках навіть немає такої графи. Також ми не знаємо розмір частки обов`язкового платежу. Єдине, що нам відомо, чи є споживач субсидентом, у разі вірного зазначення УПСЗН особового рахунку клієнта – побутового споживача природного газу, - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - Звичайно, це створює деякі складнощі в обслуговуванні цієї категорії громадян. Навіть при бажанні пояснити людині звідки з`явився борг, це виявляється неможливим".\r\nАби не допускати заборгованості, "Чернігівгаз Збут" звертає увагу споживачів, що орієнтуватися потрібно суто на суму до сплати, вносити її вчасно та в повному обсязі. Інформацію щодо переплат або боргів можна дізнатися з квитанцій за газ, які щомісяця компанія надсилає поштою. Крім того, клієнти "Чернігівгаз Збуту" можуть в будь який час перевірити баланс особового рахунку в особистому кабінеті на сайті 104.ua та іншими дистанційними сервісами – мобільними додатками 104 Mobileабо104 MobileLite, Viber бот 7104ua.