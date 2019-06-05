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05 червня 2019, середа, 21:30 4
Політика 2019-06-05T22:45:02+03:00
Українські Новини
"Чернігівгаз Збут" повернув державі майже 40 млн грн невикористаних субсидій

"Чернігівгаз Збут" повернув державі майже 40 млн грн невикористаних субсидій

В травні 2019 року ТОВ "Чернігівгаз Збут" перерахував до держбюджету 39,7млн грн невикористаних субсидій, нарахованих до 1 лютого 2019 р. впродовж опалювального періоду 2018-2019 рр. Перерахунок пройшов по майже 19 тис особових рахунків.

Впродовж жовтня 2018 – травня 2019 рр. (за період з 01.10.2018 р. по 31.01.2019 р.) близько 766 тис споживачів Чернігівської області отримали безготівкову субсидію на газ на загальну суму 594 млн грн. Станом на травень у 18,8 тис клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" залишалися невикористаними 39,7 млн грн державних компенсацій на оплату газу. Це на 80% менше порівняно з минулим роком.

Починаючи з 2016 року, урядова Постанова № 534зобов`язує постачальників газу зі спецобов`язками перераховувати субсидійні залишки до державної казни.

На відміну від минулого року, споживачам не повертатимуть готівкою зекономлену вартість газу до 100 кубометрів. Перерахунок відбудеться в автоматичному режимі і відобразиться на сумі в квитанції за травень.

В компанії акцентують на труднощах в наданні консультацій споживачам, відтоді як субсидії почали видавати готівковими коштами.

"З березня, коли змінився механізм нарахування субсидій, наші фахівці вже не бачать сум, які держава видає субсиденту на руки. Більше того, в газових платіжках навіть немає такої графи. Також ми не знаємо розмір частки обов`язкового платежу. Єдине, що нам відомо, чи є споживач субсидентом, у разі вірного зазначення УПСЗН особового рахунку клієнта – побутового споживача природного газу, - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - Звичайно, це створює деякі складнощі в обслуговуванні цієї категорії громадян. Навіть при бажанні пояснити людині звідки з`явився борг, це виявляється неможливим".

Аби не допускати заборгованості, "Чернігівгаз Збут" звертає увагу споживачів, що орієнтуватися потрібно суто на суму до сплати, вносити її вчасно та в повному обсязі. Інформацію щодо переплат або боргів можна дізнатися з квитанцій за газ, які щомісяця компанія надсилає поштою. Крім того, клієнти "Чернігівгаз Збуту" можуть в будь який час перевірити баланс особового рахунку в особистому кабінеті на сайті 104.ua та іншими дистанційними сервісами – мобільними додатками 104 Mobileабо104 MobileLite, Viber бот 7104ua.
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