Комітет з правоохоронної діяльності рекомендує Раді посилити відповідальність за умисне пошкодження телекомунікацій

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту посилити відповідальність за навмисне пошкодження об'єктів телекомунікацій.

Відповідне рішення було прийнято комітетом під час розгляду законопроекту №8544, передають Українські Новини.

Згідно з розглянутим законопроектом, за умисне пошкодження або руйнування об'єктів телекомунікацій, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів або є небезпечними для життя людей, передбачається штраф у розмірі 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на цей термін.

При цьому дії, які спричинили загибель людей або заподіяли інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Об'єкти телекомунікацій визначено як сукупність технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку.

Діями, що завдали тяжкі наслідки, вважаються дії, які призвели до перерви в забезпеченні споживачів телекомунікаційними послугами, в результаті якої було створено загрозу інформаційній безпеці.

До цього законопроекту відповідальність передбачалася статтею 360 КК України про умисне пошкодження ліній зв'язку та передбачала штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 року, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Крім того, для посадових осіб, які приймають кабелі, проводи, іншу кабельну і провідникову продукцію зі вмістом міді, інших кольорових і дорогоцінних металів, технічні засоби телекомунікацій та споруди електрозв'язку від інших осіб, які використовують зазначене майно при здійсненні своєї господарської діяльності, без наявності відповідного акта на списання такого майна, передбачений штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому прийом такої продукції від фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, забороняється.

Також забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій із такою продукцією.

За даними Української асоціації операторів зв'язку, з 2015 по 2018 рік було зафіксовано понад 100 тис. випадків крадіжок і пошкоджень мереж, що призвели до збитків для телекомунікаційної галузі на суму понад 1,4 млрд гривень.

На думку асоціації, послідовно працюють добре організовані злочинні групи з метою отримання вигоди від експорту кольорових металів із України, перепродажу викраденого обладнання іншим операторам зв'язку або з метою виявлення вразливостей мереж операторів.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше оператори телекомунікаційного зв'язку не раз зазначали збиток від крадіжки кабелів і пошкодження обладнання та інших об'єктів телекомунікацій.