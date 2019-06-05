Головний "порохобот" Олешко образився, що його недопустили до праймеріз у новій партії Порошенка

Один з найвідданіших прихильників колишнього Президента України Петра Порошенка, так званий головний порохобот Мирослав Олешко висловив невдоволення тим, що його недопустили до праймеріз у перейменованій політичній партії Порошенка "Європейська солідарність" ("ЄС").

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

Нагадаємо, партія "ЄС" завершила праймеріз. Ця передвиборча процедура була анонсована на першому з’їзді "ЄС" минулого тижня. Лідери запевняли: партія взяла курс на оновлення, тож очікується великий приплив свіжої крові. Не обійшлося без непорозумінь. Деякі віддані прихильники Порошенка взагалі не були допущені до праймеріз, чому дуже дивувались.

"Мене та моїх знайомих до праймеріз так і не допустили - не зручні. Але тепер я бачу, як були завалені талановиті хлопці та дівчата, деякі з них члени партії, які пахали на виборах як ніхто інший на результат для перемоги, в яку вірили. Писати навпроти їх імен "вибув", це не повага до їх роботи, яку вони робили", - написав Мирослав Олешко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Невдоволеними лишились і ті, кого все-таки допустили до праймеріз, але вони їх не пройшли. Окрім неможливості подивитись свій реальний результат, було багато скарг на те, що веб-сайт в день голосування постійно підвисав і прихильники того чи іншого кандидата не могли на ньому зареєструватись.

Та, власне, до модного у західних країнах політичного процесу те, що відбувалося у партії Порошенка, мало дуже слабке відношення. Праймеріз – це внутрішньопартійні заміри популярності. А на "праймеріз" від Порошенка міг голосувати будь-хто охочий. Технологія виглядала так: ті, хто бажав балотуватись від партії, мали відіслати свій профайл на поштову скриньку "Справи громад", а там вже всіх зібрали до купи і влаштували голосування серед користувачів Інтернету, яке тривало добу.

"Це якась фігня, а не праймеріз, навіщо я взагалі на це повівся, – з образою в голосі сказав в розмові з "Главкомом" один з учасників. – Взагалі незрозуміло, хто і як їх пройшов, окрім кількох відомих персонажів".

В "ЄС" розраховують, що за партійним списком візьмуть біля 30 мандатів. І враховуючи, що партія планує бути в опозиції, сумнівно, що список буде підійматись за рахунок тих, хто піде в виконавчу владу. Тож конкуренція за кожне місце величезна.