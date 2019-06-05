Forbes в Україні перезапустить словацький видавець

Казахська медіабізнесмен, видавець Forbes Kazakhstan та Forbes Georgia Арманжан Байтасов заявив, що над перезапуском видання Forbes в Україні працює словацька компанія Barecz & Conrad Media.

Про це повідомило ділове видання The Page.

"Словаки самостійно працюють над цим проектом", - сказав повідомив Байтасов.

Зараз словацька компанія володіє франшизами Forbes у Словаччині, Чехії, Австрії та Угорщини. Україна стане 5-ю країною її присутності.

Раніше 3 незалежних джерела The Page повідомили, що на посаду головного редактора розглядають Катерину Горчинську. У коментарі виданню вона не підтвердила, але й не спростувала дану інформацію. Горчинська була заступником головного редактора Kyiv Post (2008-2015), головним редактором розслідувань українського відділення "Радіо Свобода" (2015-2016), а також виконавчим директором Hromadske.tv.

Також зараз йде підбір команди. На підготовку до запуску може піти до півроку.

Історія Forbes в Україні

Ліцензію на випуск Forbes (Україна) в 2009 році одержав засновник компанії UMH Борис Ложкін. Він планував покупку глянцю ще у 2002 році, але реальні переговори почалися лише в 2008 році. Перший номер вийшов у березні 2011 року. В Україні Forbes був представлений щомісячним однойменним журналом, онлайн-виданням, а також спецвипусками Forbes Woman і Forbes Lifestyle. Який формат буде зараз — поки невідомо.

У 2013 році UMH продали тепер вже збіглому олігарху Сергію Курченку. У 2015 році останній потрапив під санкції США і позбувся доступу до торгової марки Forbes, його контенту та домену. Це стало причиною тривалого протиборства в судах.

Ліцензія у Forbes (Україна) закінчилася влітку 2018 року. Останній номер вийшов у 2017 році.

Американські представники Forbes шукали видавця в Україні та навіть вели переговори. Проте, сторони не зійшлися в ціні. За мінімальними підрахунками, лише на команду виданню щомісяця потрібно 30–50 тис. доларів (близько 400–500 тис. доларів на рік). Ліцензія українцям обійшлася б у 100 тис. доларів.