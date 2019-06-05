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05 червня 2019, середа, 17:07 352
Політика 2019-06-05T18:30:03+03:00
Українські Новини
"Це державна зрада" - Могильов звернеться в ДБР з вимогою покарати тих, хто здав Крим

"Це державна зрада" - Могильов звернеться в ДБР з вимогою покарати тих, хто здав Крим

Лідер партії "Незалежність",екс-глава кримського Уряду Анатолій Могильов готує матеріали для звернення до Державного бюро розслідувань, вимагаючи покарати політиків і чиновників, винних у здачі Криму. Про це він сказав у програмі "HARD з Влащенко" на каналі ЗІК.

 

"Наша партія "Незалежність" зараз займається цим питанням. Це держзрада, коли київські чиновники такого рівня не приймають ніяких заходів для наведення порядку і збереження територіальної цілісності України", - впевнений політик.

Могильов також підкреслив, що якби адекватні заходи були прийняті по Криму одразу, то не було б і військового конфлікту на Донбасі.

"Я знаю точно, що було радіоперехоплення СБУ розмов силовиків, які захопили адмінбудівлі в Криму. І там прозвучало від кураторів, якщо українська влада почне застосовувати силу для вилучення цих "панів" із захоплених приміщень, то їх звідти евакуюють і проблему закриють. Тим більше, що всі загарбники були без розпізнавальних знаків, довести їх причетність до будь-якій державі було неможливо, їх би просто відкликали - і все", - розповів Могильов.

Крім того, лідер "Незалежності" висловив припущення про політичну заангажованість влади, сформованої після подій Майдану.

"Якщо хтось не виконує своїх прямих функцій, значить, є мотивація, значить, це комусь вигідно. З цього робимо висновок, що виборці Криму, громадянам, які в Києві прийшли до влади, були не потрібні. Я не виключаю і матеріальної зацікавленості ... Тим більше, що в публічних заявах окремих політиків звучали і цілком конкретні цифри. Наприклад, в 20 мільйонів доларів за те, щоб пустити воду в Крим. Так можна ж припустити, що комусь із київських керівників запропонували ще більшу суму - за непротіводействіе захоплення територій?", - підкреслив Анатолій Могильов.
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