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05 червня 2019, середа, 17:01 340
Політика 2019-06-05T18:30:03+03:00
Українські Новини
В Енергоатомі піддали критиці заяви "Укренерго" про неготовність ринку електроенергії

В Енергоатомі піддали критиці заяви "Укренерго" про неготовність ринку електроенергії

Голова "Енергоатом трейдинг" Сергій Бедін, розкритикував заяви глави "Укренерго" Всеволода Ковальчука про необхідність перенесення термінів введення ринку електроенергії.

За його словами "Енергоатом" та інші учасники ринку вже готові до впровадження ринку електроенергії. Ковальчук, який виступав проти, на його думку некомпетентний в тому, щоб оцінювати готовність до запровадження ринку в цілому.

"Кожен повинен звітувати про свою готовність. А то виходить так, що глава "Укрненерго" коментує хто і наскільки готовий до введення ринку. А от за себе нічого не каже, - заявив Бєдіна коментуючи заяви Ковальчука про необхідність перенесення введення ринку електроенергії. - Кидатися цифрами і говорити за всіх, але не сказати, наскільки "Укренерго" готова і що у них зроблено, де у них проблемні моменти, і як вони бачать старт ринку і як його зробити м'яким – це неправильно".

Бєдін підкреслив що "Енергоатом" готовий брати участь у введенні ринку електроенергії з 1 липня, а також у повному обсязі виконувати всі спецзобов'язання, які на нього покладені. У тому числі проводити аукціони з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами відповідно до закону України "Про ринок електричної енергії".

Глава "Енергоатом трейдинг" також піддав критиці заяви Всеволода Ковальчука про те, що його підприємство отримає 52 млрд гривень додаткового доходу після введення ринку електроенергії.

"Скажу так, що це не витримує ніякої критики. Тому що ця людина не може володіти цими цифрами і знати економічний стан нашого підприємства", - заявив Ковальчук.

Раніше Всеволод Ковальчук провів зустріч зі ЗМІ, де заявив, що основним лобістом запровадження ринку електроенергії є "Енергоатом", який після появи ринку отримає додатковий прибуток в 52 млрд грн — удвічі більше' ніж у них є зараз. За його словами саме тому, за останній тиждень главу "Енергоатому" Юрія Недашковського на нарадах з введення ринку бачили частіше, ніж за всі попередні три роки, сказав глава "Укренерго".
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