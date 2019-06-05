Трактори виробництва ХТЗ Ярославського захоплюють ігровий віртуальний простір популярного симулятора Farming Simulator

Трактори виробництва Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить групі DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, з'явилися у вигляді спеціальних додатків ("модів") до популярної комп'ютерної стратегії Farming Simulator.\r\nПро це повідомив офіційний веб-сайт ХТЗ.\r\nАвтор "модів", які представляють практично увесь сучасний модернізований модельний ряд гусеничних і колісних тракторів з додатковим обладнанням легендарного Харківського заводу - тернопільський комп'ютерний розробник Ярослав Циганко.\r\n"Мета мого проекту - популяризація професії механізатора серед молодого покоління і спроба пояснити, що це не тракторист в їх звичному "негативному" розумінні. Також наше завдання - зблизити розробників "модів" і сільгосптехніки для співпраці та подальшої популяризації аграрного сегменту", - сказав розробник в ході інтерв'ю прес-службі заводу.\r\n\r\n"Рішення робити техніку саме марки "ХТЗ" було, напевно, більше патріотичним. Хоча, це можна вважати любов'ю з першого погляду. Я просто побачив трактор, і він мені сподобався. Це складно пояснити. Але я також роблю й іншу техніку, зокрема, агрегати наших партнерів - "Ремсінтез" і "Велес Агро". Мені подобається техніка, я її роблю", - зазначив творець віртуальних версій єдиного трактора вітчизняного виробництва, яке після багаторічної кризи відродила група DCH Ярославського.\r\n"Моди", що відображають можливості та особливості техніки, за словами розробника, фактично, стають інноваційним маркетинговим інструментом, і навіть сучасним digital-каналом комунікації між виробником і реальними користувачами-фермерами.\r\n"У нашому регіоні гравці намагаються використовувати максимально багато "модів" саме вітчизняної техніки. На превелике наше щастя, гравці дуже добре розбираються в сільгосптехніки, і дуже часто максимально наближають своє "віртуальне господарство" до схожих з тими фермерськими господарствами\/агрохолдингами, які є в їх населених пунктах. Гра на даний момент є полігоном для демонстрації сільгосптехніки, її основних принципів роботи і можливостей. Вже були випадки, коли керівник фермерського господарства, побачивши "мод" під час нашої трансляціі, зацікавився агрегатом в реальному житті, і в результаті купив його. Під час наших ефірів на YouTube або при спілкуванні в соціальних мережах ми також можемо отримувати відгуки та побажання покупців реальної техніки і передавати їх заводу-виробнику, вказуючи плюси і мінуси", - повідомив Ярослав Циганко, який отримав підтримку на розвиток свого проекту від провідних вітчизняних виробників аграрного обладнання, серед яких і легендарний харківський виробник сільгосптехніки ХТЗ.\r\n\r\nХТЗ - єдине в Україні та країнах колишнього СНД найбільше машинобудівне підприємство, що спеціалізується на виробництві колісних і гусеничних тракторів та веде свою історію з 1930 року.\r\nЗ моменту придбання ХТЗ бізнесменом Олександром Ярославським в 2016 році трохи більше ніж за рік роботи група DCH відновила виробництво, а інженери заводу кардинально поліпшили якість модернізованої техніки. Одна з таких новинок, яку представив ХТЗ - серійний колісний трактор ХТЗ-248К.20, обладнаний двигуном відомого світового виробника FPT-Iveco N67. Завдяки високому ступеню локалізації виробництва тракторів, складовою від 70% до 85%, діяльність ХТЗ підтримує українське машинобудування і промисловість.\r\nЗавдяки багатомільйонній довгостроковій інвестиційній програмі групи DCH для модернізації ХТЗ і впровадження інноваційних рішень для тракторів, що випускаються, техніка виробництва харківського заводу не лише забезпечує потреби українських фермерів і агрокомпаній, а й поставляється на зовнішні ринки - Молдова, Казахстан, Вірменія, Польща, Болгарія, Румунія, Литва і Грузія. Найдальша точка поставок - Нова Зеландія, вивчається можливість поставок на ринки країн регіону Океанія та на африканський континент.\r\nСам ХТЗ, за задумом Ярославського, повинен стати платформою для технічної революції та інновацій - для цього в рамках проекту по редевелопменту території заводу групою DCH буде створена сучасна багатофункціональна екосистема для бізнесу "Екополіс ХТЗ", що складається з індустріального парку, технопарку, логістичного комплексу, торгового кластера, дослідницького, освітнього і медичного центрів. Оціночний обсяг інвестицій, які будуть вкладені в редевелопмент території ХТЗ до 2032 року становить 2-3 млрд доларів, а сам проект стане драйвером соціально-економічного розвитку Харкова та України.