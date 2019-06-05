Трактори виробництва ХТЗ Ярославського захоплюють ігровий віртуальний простір популярного симулятора Farming Simulator

Трактори виробництва Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить групі DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, з'явилися у вигляді спеціальних додатків ("модів") до популярної комп'ютерної стратегії Farming Simulator.

Про це повідомив офіційний веб-сайт ХТЗ.

Автор "модів", які представляють практично увесь сучасний модернізований модельний ряд гусеничних і колісних тракторів з додатковим обладнанням легендарного Харківського заводу - тернопільський комп'ютерний розробник Ярослав Циганко.

"Мета мого проекту - популяризація професії механізатора серед молодого покоління і спроба пояснити, що це не тракторист в їх звичному "негативному" розумінні. Також наше завдання - зблизити розробників "модів" і сільгосптехніки для співпраці та подальшої популяризації аграрного сегменту", - сказав розробник в ході інтерв'ю прес-службі заводу.

"Рішення робити техніку саме марки "ХТЗ" було, напевно, більше патріотичним. Хоча, це можна вважати любов'ю з першого погляду. Я просто побачив трактор, і він мені сподобався. Це складно пояснити. Але я також роблю й іншу техніку, зокрема, агрегати наших партнерів - "Ремсінтез" і "Велес Агро". Мені подобається техніка, я її роблю", - зазначив творець віртуальних версій єдиного трактора вітчизняного виробництва, яке після багаторічної кризи відродила група DCH Ярославського.

"Моди", що відображають можливості та особливості техніки, за словами розробника, фактично, стають інноваційним маркетинговим інструментом, і навіть сучасним digital-каналом комунікації між виробником і реальними користувачами-фермерами.

"У нашому регіоні гравці намагаються використовувати максимально багато "модів" саме вітчизняної техніки. На превелике наше щастя, гравці дуже добре розбираються в сільгосптехніки, і дуже часто максимально наближають своє "віртуальне господарство" до схожих з тими фермерськими господарствами/агрохолдингами, які є в їх населених пунктах. Гра на даний момент є полігоном для демонстрації сільгосптехніки, її основних принципів роботи і можливостей. Вже були випадки, коли керівник фермерського господарства, побачивши "мод" під час нашої трансляціі, зацікавився агрегатом в реальному житті, і в результаті купив його. Під час наших ефірів на YouTube або при спілкуванні в соціальних мережах ми також можемо отримувати відгуки та побажання покупців реальної техніки і передавати їх заводу-виробнику, вказуючи плюси і мінуси", - повідомив Ярослав Циганко, який отримав підтримку на розвиток свого проекту від провідних вітчизняних виробників аграрного обладнання, серед яких і легендарний харківський виробник сільгосптехніки ХТЗ.

ХТЗ - єдине в Україні та країнах колишнього СНД найбільше машинобудівне підприємство, що спеціалізується на виробництві колісних і гусеничних тракторів та веде свою історію з 1930 року.

З моменту придбання ХТЗ бізнесменом Олександром Ярославським в 2016 році трохи більше ніж за рік роботи група DCH відновила виробництво, а інженери заводу кардинально поліпшили якість модернізованої техніки. Одна з таких новинок, яку представив ХТЗ - серійний колісний трактор ХТЗ-248К.20, обладнаний двигуном відомого світового виробника FPT-Iveco N67. Завдяки високому ступеню локалізації виробництва тракторів, складовою від 70% до 85%, діяльність ХТЗ підтримує українське машинобудування і промисловість.

Завдяки багатомільйонній довгостроковій інвестиційній програмі групи DCH для модернізації ХТЗ і впровадження інноваційних рішень для тракторів, що випускаються, техніка виробництва харківського заводу не лише забезпечує потреби українських фермерів і агрокомпаній, а й поставляється на зовнішні ринки - Молдова, Казахстан, Вірменія, Польща, Болгарія, Румунія, Литва і Грузія. Найдальша точка поставок - Нова Зеландія, вивчається можливість поставок на ринки країн регіону Океанія та на африканський континент.

Сам ХТЗ, за задумом Ярославського, повинен стати платформою для технічної революції та інновацій - для цього в рамках проекту по редевелопменту території заводу групою DCH буде створена сучасна багатофункціональна екосистема для бізнесу "Екополіс ХТЗ", що складається з індустріального парку, технопарку, логістичного комплексу, торгового кластера, дослідницького, освітнього і медичного центрів. Оціночний обсяг інвестицій, які будуть вкладені в редевелопмент території ХТЗ до 2032 року становить 2-3 млрд доларів, а сам проект стане драйвером соціально-економічного розвитку Харкова та України.