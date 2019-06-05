Відрізані голови тварин та обстріл авто, – співвласник "7 кілометра" розповів, як Іванющенко "віджимав" ринок

Співвласник одеського ринку "Сьомий кілометр" Денис Волошин заявив, що за вказівкою колишнього депутата Верховної Ради України Юрія Іванющенка (Партія регіонів), який намагався "віджати" цей ринок, невідомі особи надсилали посилки з відрізаними головами тварин і обстрілювали автомобіль.

Про це Волошин написав у своїй публікації в інтернет-виданні "Цензор.нет".

Волошин розповів про те, як в 2010 році у нього забирали бізнес, погрожуючи сім'ї.

"До вас в 2010 році приходять люди, називаються "смотрящими" від новообраного президента Януковича і переконливо просять подарувати їм вашу компанію. Природно, перша реакція здорового людини: "Що за маячня?". Але маячня виявляється реальністю: ви починаєте отримувати посилки з відрізаними головами тварин. Вашу машину обстрілюють на стоянці. Дзвонять Вашій родині і дуже просять передати Вам привіт", - написав Волошин.

Реагуючи на новина про закриття справ проти Іванющенка, він додав, що таким чином прокуратура на чолі з генеральним прокурором України Юрієм Луценком узаконила незаконно відчужене.

"Сьомий кілометр". Фото: censor.net.ua

Волошин також написав, що через ситуацію з захопленням його бізнесу, йому довелося покинути Україну.

"Інші акціонери компанії, з якими повелись так само, залишилися. Когось купили, когось залякали, комусь пообіцяли залишити на господарстві в якості менеджера, але не співвласника. Частина з них передали активи компанії, якою володіє син Юрія Іванющенка", - написав підприємець.

Він зазначив, що почав судитися і не програв жодної справи - дійшов до Верховного суду і після Революції гідності й цей суд виграв.

"Але що далі? Змінилося 2 президента, ще більше генеральних прокурорів. Накопичено понад 100 томів кримінальної справи. Сотні протоколів свідчень свідків, винесення підозр, обшуків, арештів рахунків підозрюваних. Я був впевнений, ось вона - справедливість. Зараз восторжествує. І ось торжество трапилося. Вчора не від підлеглих Луценка, а з новин я дізнаюся - всі справи проти Іванющенко закриті. Зібрані в купу і закриті одним махом", - дивується Волошин.

Він упевнений, що для бізнесу та інвесторів це дуже поганий знак.

"Подарунок в сотні мільйонів в обмін на життя - ось перспектива бізнесу в Україні. Хотілося б, щоб Володимир Зеленський це теж розумів. У мене залишилося тільки одне питання до нашого спільного українського борделю з усіма його луценками, єнакіївськими і іншими: "А можна всіх подивитися? Цих продовжувати точно не будемо", - резюмує Волошин.

Як відомо, рейдерським захопленням одеського ринку "Сьомий кілометр" в 2010 році, коли до складу ТОВ "Промтоварний ринок" увійшли структури донецької мафії, якою займалися найближчі соратники колишнього президента Віктора Януковича брати Аврамови.