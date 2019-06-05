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05 червня 2019, середа, 15:25 19
Верховна Рада і партії 2019-06-05T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський копіює курс Порошенка, – Бойко про візит президента до Брюсселя

Зеленський копіює курс Порошенка, – Бойко про візит президента до Брюсселя

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховної Ради України, засновник політичного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, коментуючи візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселю (Бельгія), заявив, що Президент копіює зовнішньополітичний курс Петра Порошенка.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Я вважаю, що цей візит був чисто технічним, це було знайомство і презентація. Я не очікував від нього якихось проривів за тими напрямами, які хвилюють громадян України. Перш за все, вони мають бути спрямовані на вирішення такого вкрай важливого питання, як завершення війни на сході України, а також на перегляд умов співпраці з МВФ (Міжнародним валютним фондом). А копіювання зовнішньополітичного курсу попередньої влади – не дасть жодних результатів. Сподіваюсь, що подальші візити президента будуть більш продуктивними", – зазначив парламентарій.

Юрій Бойко підкреслив, що на даний момент важливо зробити все для того, щоб припинити війну.

"Ми повинні зробити все, щоб припинити воєнний конфлікт на сході країни. І для цього можуть бути задіяні різні шляхи: або Мінський формат, або прямі переговори з невизнаними республіками під гарантії РФ (Російської Федерації). Перемовини не повинні вестись заради перемовин, а потрібно отримати результат. "Опозиційна платформа - За життя" зробить все, щоб це сталося. У нас парламентсько-президентська республіка, і нова Верховна Рада має відігравати вирішальну роль у цьому процесі", – підкреслив Юрій Бойко.

Також він наголосив на важливості відновлення економічних відносин з РФ.

"Українські товари повинні повернутися на ринок Росії, тому що це робочі місця, податки і стабільна робота вітчизняних підприємств", – сказав засновник "Опозиційної платформи – За життя".

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