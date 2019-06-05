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05 червня 2019, середа, 13:22 423
Економіка 2019-06-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня

Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідних для запуску нового ринку електроенергії – "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами".

На думку голови уряду, своєчасне впровадження нового ринку електроенергії не має альтернативи, оскільки дата запуску прописана в законі "Про ринок електричної енергії".

"В уряду є тільки одна можливість – виконати норми закону і ввести ринок електроенергії з 1 липня. Цей законопроект напрацьовувався в парламенті і відповідає всім європейським і світовим нормам", - сказав Володимир Гройсман.

Прийняті постанови спрямовані на недопущення зростання ціни на електроенергію для населення.

"Рішення, які зараз буде приймати уряд – запровадити механізми граничних цін, які будуть затверджені регулятором для того, щоб не допустити зростання ціни електроенергії", - підкреслив прем'єр.

З 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня 2019-го. Перехід передбачений законом "Про ринок електроенергії", прийнятим у 2017 році. Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

13 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується в термін, і додав, що новації не повинні приводити до підвищення цін на електроенергію для населення.

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