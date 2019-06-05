У травні зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо медійників, один журналіст місяць знаходиться в комі, - НСЖУ

У травні зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо медійників, один журналіст місяць знаходиться в комі,

На фото - Вадим Комаров (другий праворуч) серед черкаських колег у День пам'яті за загиблими журналістами, вересень 2016 року; автор фото - Олег Ганін

На фото - Вадим Комаров (другий праворуч) серед черкаських колег у День пам'яті за загиблими журналістами, вересень 2016 року; автор фото - Олег Ганін

Із початку року зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. У травні одразу два напади на співробітників медіа трапилися в Одесі, а також по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині. Це дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Найжорстокішим та найрезонаснішим нападом у травні стало побиття черкаського журналіста та блогера Вадима Комаров. Вранці 4 травня перехожі побачили на вулиці в Черкасах жорстоко побитого журналіста і викликали "швидку". Вже місяць Вадим без свідомості, перебуває в стані медичної коми, лікарі кажуть, що "позитивної динаміки немає..." - третя частина головного мозку пошкоджена.

Колеги Вадима Комарова відзначають, що напад трапився через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна із найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція у Черкаській міськраді. В 2016 році журналіста вже намагалися застрелити.

Міжнародна федерація журналістів і Європейська федерація журналістів приєднались до Національної спілки журналістів України, засуджуючи напад, та закликають українську владу гарантувати журналістам безпечне робоче середовище. Представник ОБСЄ у справах ЗМІ Арлем Дезір засудив замах на вбивство журналіста-розслідувача: "Ця цільова атака є особливо тривожною і не може залишатися безкарною. Розслідування ініційовано, і я закликаю владу докласти максимум зусиль для повного розслідування злочину, аби винних було притягнуто до відповідальності".

Жорстокістю та зухвальством відзначається напад на волинських журналістів із ТРК "Аверс", який трапився 8 травня. Під час спроби взяти коментарі на знімальну групу напали в розважальному комплексі працівники митниці під час святкування дня народження свого колеги. У Наталії Поліщук та Марічки Петручик нападники відібрали журналістські посвідчення та телефони, на які журналістки вели зйомку. Один із нападників, вириваючи телефон із рук Марії Петручик, пошкодив дівчині палець. Постраждали й оператор телеканалу та водій, яким нападники під час сутички порвали одяг, у водія відібрали водійське посвідчення та банківські картки. Після інциденти зламано телефон Марії Петручик, а також камеру телеканалу.

- Проте нам вдалося відзняти напад і врятувати відео-запис: коли на оператора накинувся один із митників, наш водій встиг прибігти на допомогу та забрати камеру, яку замкнув у машині. І хоча техніка зламана, проте запис зберігся. Його, разом зі своїми свідченнями, ми надали правоохоронцям. Слідство по цій справі триває, - розповідає постраждала Марія Петручик.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко наголошує, що напад на черкаського журналіста Вадима Комарова вже можна назвати одним із найтяжчих за останні кілька років.

- Ми стурбовані відсутністю регулярних звітів правоохоронців, які би нас упевнювали про надзвичайну увагу до замаху на вбивство Вадима Комарова та щире бажання покарати нападників, - говорить Сергій Томіленко. – Високий рівень фізичної агресії та системна безкарність за атаки на медіа примушують українських журналістів перебувати в атмосфері тривоги щодо власної безпеки.

Водночас експерти "Індексу фізичної безпеки журналістів" вирішили не включати до моніторингу два інциденти, що трапилися у травні у Києві. Так, 5 травня під час стрілянини в київському пабі постраждав журналіст каналу "Настоящее время", якому зловмисник прострелив ногу. Проте конфлікт трапився на ґрунті особистої неприязні. 23 травня під час iForum охоронці Володимира Зеленського силою відтіснили від нього журналістів, постраждав кореспондент Liga.net. Проте сам журналіст у коментарі НСЖУ наголосив, що ситуація із «побиттям» перебільшена і наміру звертатися до правоохоронців щодо перешкоджання професійній діяльності постраждалий Юрій Смірнов не має.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

Довідково

Інциденти з побиттям журналістів у травні:

Олена Соломонова, кореспондент видання Odessa.online

2 травня на журналістку інтернет-видання напали на Куликовому полі, де відбувалися масові акції з нагоди п’ятої річниці трагедії 2014 року.

Вадим Комаров, журналіст, блогер м. Черкаси

Вранці 4 травня невідомий напав на журналіста, у наслідок побиття Вадим Комаров потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, понад місяць журналіст перебуває в комі.

Світлана Підпала, журналіст, блогер м. Одеса

7 травня у Літньому театрі, де журналістка проводила зйомку заходу, її облили з відра помиями. Постраждала техніку.

Наталія Поліщук, Марічка Петручик, В’ячеслав Морошко, телеканал "Аверс", Волинська обл.

8 травня на журналістів телеканалу напали працівники митниці: журналістів побили, відібрали журналістські посвідчення, знищили знімальну техніку.

Всеволод Прокоф’єв, журналіст "34 телеканалу", м. Дніпро

9 травня в Дніпрі під час мітингу журналіста і оператора невідомі облили фарбою.

Володимир Тимофійчук, кореспондент телеканалу "1+1", м. Київ

15 травня після засідання Кабміну на Володимира накинувся головний спеціаліст Секретаріату Кабміну - чиновник влаштував штовханину та хапав журналіста за одяг і руки, чим зірвав зйомку.

Олег Батурин, журналіст видання "Новий день", м. Херсон

16 травня після сесія районної ради в Каховці, депутат Херсонської облради перекрив журналісту дорогу, хапав його за руки і погрожував покалічити.