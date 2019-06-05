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05 червня 2019, середа, 12:01 348
Економіка 2019-06-05T14:45:04+03:00
Українські Новини
Представники бізнесу розповіли про ефект реформи екоподатку, - ЗМІ

Представники бізнесу розповіли про ефект реформи екоподатку, - ЗМІ

Ухвалення у Верховній Раді пакету законопроектів авторства народних депутатів Валерії Заружко та Максима Єфімова щодо повернення частини екологічного податку підприємствам-забруднювачам для проведення у них екологічних заходів, дозволить відчутно мінімізувати шкідливі викиди з виробництв і істотно поліпшить партнерство бізнесу і держави.

Про це повідомив у коментарі для "Апострофа" голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

За його словами, в разі прийняття проекту Заружко-Єфімова, інвестиції у вирішення екологічних проблем, значно посиляться.

"На сьогоднішній день підприємства гірничо-металургійного комплексу самостійно інвестують в природоохоронні заходи не менше 3 млрд грн щорічно. При цьому сплачують близько 1 млрд екоподатку в рік. Якщо законопроект Заружко-Єфімова буде підтриманий народними депутатами, то у підприємств з'явиться ресурс близько 700 млн грн , який вони зможуть додатково інвестувати в природоохоронні заходи. Це було б для них хорошим стимулом і в цілому реальним прикладом державно-приватного партнерства. прикладом того, що рішення еко логічних проблем стає спільною метою держави і бізнесу", - заявив експерт.

У той же час автор проектів Валерія Заружко зазначає, що реформа екоподатку - один з обов'язкових пунктів Угоди про асоціацію України та Євросоюзу, тобто, зміни в цій галузі посприяють подальшій європейській інтеграції країни. На її думку, екологічні ініціативи не повинні залишати список пріоритетів державної політики, в першу чергу, заради життя і здоров'я громадян.

"Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, де про це прямо говориться окремим пунктом ... Країна повинна, нарешті, подбати про життя і здоров'я громадян - адже в Конституції саме вони визначені, як найвища цінність", - зазначає нардеп.

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