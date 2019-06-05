Офіцер запасу, співробітник СБУ і 3 прикордонника: розкрито мережу інформаторів ФСБ Росії серед українських правоохоронців

Правоохоронці підозрюють співробітника Управління Служби безпеки України в Одеській області та 3 прикордонників Маріупольського загону в передачі секретної інформації ФСБ Росії.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що контррозвідка СБУ встановила, що громадянин України, офіцер запасу Збройних Сил, причетний до розвідувальній діяльності на користь ФСБ РФ.

Зокрема, офіцер здійснює збирання з метою передачі представникам російських спецслужб відомостей, що становлять державну таємницю; надає їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України; бере участь в організації замаху на вбивство співробітника Служби безпеки України.

Так, за наявними даними, офіцер запасу на виконання завдання свого російського куратора (кадрового співробітника ФСБ РФ) збирає і передає співробітникам російських спецслужб копії документів щодо оперативно-службової діяльності деяких воєнізованих формувань України; збирає дані про діяльність посадових осіб районних державних адміністрацій Одеської області, оперативно-службової діяльності підрозділів УСБУ в Одеській області, місць дислокації підрозділів ЗСУ, що беруть участь у проведенні операції Об'єднаних сил в Донецькій області.

Крім того, підозрюваний займається вербуванням співробітників українських правоохоронних органів.

В судових ухвалах повідомляється, що з метою здійснення своєї злочинної діяльності, підозрюваний встановив зв'язок з співробітником УСБУ в Одеській області Повельком Р. К. (швидше за все, мова йде про полковника Руслана Кузьмовича Повелько, колишнього начальника Новоазовського міжрайонного відділу СБУ)

Підозрюваний запропонував йому за грошову винагороду передавати конфіденційну інформацію про діяльність УСБУ.

9 травня під час конспіративної зустрічі підозрюваний отримав від нього секретний документ "Схема розподілу функціональних обов'язків керівництва Управління СБУ в Одеській області"

У підозрюваного вилучена банківська картка на ім'я власника маріупольської охоронної фірми "АСР-Охорона" Олександра Ракушина.

Крім того, встановлено 3 співробітника Державної прикордонної служби, які також передавали секретну інформацію підозрюваному.

10 травня правоохоронці провели обшуки за місцем служби підозрюваних у відділі прикордонної служби "Маріуполь" Донецького прикордонного загону.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України вважає організатором операцій з вбивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту ФСБ Росії генерала Дмитра Мінаєва.