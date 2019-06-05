Депутат Домбровський вирішив провести енергетичну контрреволюцію, - Бузаров

В Україні триває боротьба за європейський ринок електроенергії і в ній комітет Верховної Ради з питань ПЕК став на бік лобістів відстрочки запуску ринку. Про це написав експерт-міжнародник Андрій Бузаров в Facebook.

"Комітет з ПЕК вирішив провести енергетичну контрреволюцію: зібрав виключно прихильників перенесення дати запуску ринку (=скасування реформи), не пустив журналістів, не пустив навіть інших членів комітету... Як кажуть журналісти, двері були просто закриті зсередини", - написав Бузаров про засідання парламентського комітету, на якому схвалили законопроект про перенесення дати запуску ринку електроенергії на 3 місяці.

Бузаров стверджує, що близький до президента бізнесмен Ігор Коломойський не раз заявляв про те, що ринок потрібно скасувати, оскільки він зацікавлений в ручному регулюванні тарифів. Йому вирішив допомогти в.о. голови парламентського комітету Олександр Домбровський.

"Що далі – незрозуміло. Навряд чи у Верховній Раді знайдуться депутати, готові допомогти Ігорю Валерійовичу. Адже багато хто з них явно ображений, що новий президент на 6 місяців скоротив термін їх депутатства", - прогнозує експерт.

Експерт також зазначив, що відповідальні за проведення реформи структури - Міненергетики, НКРЕКП, а також найбільша генеруюча компанія "Енергоатом" заявили про готовність до запуску ринку 1 липня. І ініціативи про необхідність відстрочки старту на цьому тлі виглядають прагненням повністю скасувати реформу.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Запуск ринку є зобов'язанням України перед ЄС щодо імплементації Третього енергопакету, а також умовою отримання нашою країною кредитів МВФ та макрофінансової допомоги від ЄС.