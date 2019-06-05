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05 червня 2019, середа, 10:54 15
Туризм 2019-06-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
Відпочинок у Туреччині став популярнішим серед українців з початку року

Відпочинок у Туреччині став популярнішим серед українців з початку року

Туреччина. Фото: persona-tour.net.ua
Туреччина. Фото: persona-tour.net.ua

За січень-квітень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 13,82% до 211,804 тис. туристів.

Про це йдеться в даних Міністерства культури і туризму Туреччини, передають Українські Новини.

"За перші чотири місяці 2019 року Туреччину відвідало 211 804 українця, що на 13,82% більше, ніж за такий же період 2018 року", - сказано в повідомленні.

Так, за підсумками 1-го кварталу Україна увійшла в Топ-10 країн за кількістю туристів, які відвідали Туреччину.

Зокрема, в Анталії за січень-травень 2019 року кількість українських туристів сягнула 164,922 тис. (+5,05%), курорти Мугли (Фетхіє, Мармарис, Даламан, Бодрум) прийняли 4,724 тис. українських туристів (+306%).

Також спостерігається стабільне зростання турпотоку до Стамбула - за вказаний період місто відвідали 116,112 тис. українців, що на 6,4% більше аналогічного періоду попереднього року.

"Важливо відзначити, що українці почали більше цікавитися історичними та культурними пам'ятками Туреччини, що виражається у високих показниках відвідуваності Стамбула, Каппадокії та інших екскурсійних напрямків", – розповів аташе з туризму посольства Туреччини в Україні Берат Йилдиз.

У цілому кількість іноземців, що відвідали Туреччину в січні-квітні 2019 року, збільшилася на 12,22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склало 8 735 268 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ констатувало, що 1,4 млн громадян України відвідали Туреччину в 2018 році.

З 1 січня 2019 року Туреччина вводить податок на безпеку для туристів у розмірі 1,5 євро, який буде стягуватися в аеропортах по прильоту.

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