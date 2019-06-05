Відсутність приватної тяги в залізничних перевезеннях негативно впливає на енергетичну галузь, - Всеукраїнська енергетична асамблея

Брак тягового рухомого складу не дозволяє повною мірою забезпечити потреби промисловості в транспортних послугах, що призводить до суттєвих затримок доставки вантажів. Проблеми з локомотивами можуть викликати зниження обсягів вугільної продукції на складах ТЕС. Про це у своїй колонці "Чому енергетиці потрібна приватна тяга" пише виконавчий директор Всеукраїнської енергетичної асоціації Олексій Чернявський.

На державній залізниці монопольне право на використання локомотивів залишається в "Укрзалізниці", а приватним власникам дозволено користуватися лише вагонами. При цьому станом на вересень 2018 року в інвентарному парку "Укрзалізниці" - 3 566 локомотивів, з них 550 - пасажирські, 1 758 - вантажні, 1 258 - маневрові. З них в експлуатації знаходиться тільки 287 пасажирських локомотивів і 945 - вантажних. Дефіцит локомотивної тяги становить 10-15%, наявний локомотивний парк зношений на 93-100%. Потреба в заміщенні становить не менше 80-100 одиниць на рік, при цьому "Укрзалізниця" має фінансові можливості для закупки не більше 50 одиниць, пише Чернявський.

Ситуація з локомотивами, на думку експерта, стає великою проблемою для металургів, енергетиків, зернових компаній та інших. Брак тягового рухомого складу не дозволяє повною мірою забезпечити потреби промисловості в транспортних послугах, що призводить до суттєвих затримок доставки вантажів. У результаті в металургів відбувається зрив експортних контрактів, а енергетики не можуть забезпечувати теплоелектростанції паливом в достатніх обсягах.

На думку учасників ринку, єдиним способом вирішення проблеми дефіциту локомотивної тяги є допуск приватної тепловозної та електровозної тяги на шляху "Укрзалізниці". Енергетичний експерт наводить приклад теплових електростанцій, які знаходяться на низькозавантажених ділянках залізниці, де є єдиним великим споживачем послуг локомотивної тяги. Використання приватних локомотивів на таких ділянках залізниці дозволить забезпечити безперебійне постачання продукції, а також дасть можливість енергогенеруючим компаніям мінімізувати свої витрати за рахунок прискорення доставки та використання оптимальних моделей локомотивів.

Для більш ефективного впровадження приватної тяги перед запуском необхідно реалізувати пілотний проект на одній ділянці – це дозволить відпрацювати нову систему перевезень, переконаний експерт.

У своєму матеріалі Олексій Чернявський акцентує, що повноцінне впровадження приватної локомотивної тяги стане можливим при внесенні відповідних змін у нормативну базу. Лібералізація ринку передбачена в новому законопроекті "Про залізничному транспорті України", однак остання спроба його прийняття відбулася в 2018 році і Верховна Рада так і не змогла прийняти цей документ.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018 року президент України Петро Порошенко доручив главі "Укрзалізниці" Євгену Кравцову протягом місяця підготувати законопроект про запуск приватної тяги в країні.