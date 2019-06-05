Xiaomi оголосив дату презентації фітнес-браслета Mi Band 4

На офіційній сторінці Xiaomi Miija була визначена дата випуску фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 - 11 червня. Про це повідомляє сайт ixbt.

Цю новинку чекали довгий час, перш за все, анонсованих нових функцій.

Написи на картинці акцентують увагу на нових можливостях фітнес-браслета: інтегрованій голосової помічниці та кольоровому екрані. Супроводжуючий картинку текст говорить про те, що пристрій отримає масу нових функцій, але при цьому залишиться недорогим. Також відомо, що нова версія фітнес-браслета підтримує Bluetooth 5.0 і отримав акумулятор підвищеної до 135 мА·ч ємності. Крім того, у фітнес-браслета як і раніше буде версія з NFC.

Новий фітнес-браслет буде виглядати так. Фото: ixbt.com

Цікаво, що вже на наступний день після прем'єри Mi Band 4 компанія проведе інший не менш важливий анонс – будуть представлені смартфони Mi 9T і Mi 9T Pro. За даними офіційної сторінки Xiaomi в Twitter ці моделі представлять широкій публіці 12 червня.

Фітнес-браслет - зручний гаджет, який носять на руці, призначений в першу чергу, для відстеження фізичної активності користувача - кроків, дистанції бігу, фаз сну.

Нагадаємо, що в лютому Xiaomi представив новий смартфон Xiaomi Mi 9.