Фото дня: 150 кг грибів зібрали за один раз на Закарпатті

Троє мешканців Закарпаття зібрали 150 кг грибів за один раз в Перечинському районі.\r\nПро це повідомляє Mukachevo.net, публікуючи відповідне фото.\r\nГриби. Фото: Mukachevо.net\r\nТак, закарпатець Василь Шпонтак розповів виданню, що збирали гриби в Перечинському районі області з 6:00 до 9:30 ранку. Всього зібрали до 150 кілограм грибів.\r\nЧоловік родом з Закарпаття, але зараз проживає в Нью-Йорку, тому всі гриби забирає з собою.\r\n"Ми поділимося з друзями українцями в Нью-Йорку і українською церквою, місцевий священик вже нас чекає", - розповів Шпонтак.\r\nВідзначається, що він не єдиний, хто поділився знімком рекорду. Закарпатка Анна Ференцик також зібрала величезну кількість грибів у Великоберезнянському районі.\r\nЗакарпатка з грибами. Фото: Mukachevо.net\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гігантська печериця стала новим українським рекордсменом. Раніше найбільшу в Україні печерицю вагою майже 2 кг виростили на грибній фермі в Київській області.\r\nТакож у Київській області знайшли величезний гриб-дощовик вагою понад 17 кілограм.