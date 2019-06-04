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04 червня 2019, вівторок, 22:06 13
Життя 2019-06-04T22:15:37+03:00
Українські Новини
Фото дня: 150 кг грибів зібрали за один раз на Закарпатті

Фото дня: 150 кг грибів зібрали за один раз на Закарпатті

Гриби. Фото: Mukachevо.net
Гриби. Фото: Mukachevо.net

Троє мешканців Закарпаття зібрали 150 кг грибів за один раз в Перечинському районі.

Про це повідомляє Mukachevo.net, публікуючи відповідне фото.

Гриби. Фото: Mukachevо.netГриби. Фото: Mukachevо.net

Так, закарпатець Василь Шпонтак розповів виданню, що збирали гриби в Перечинському районі області з 6:00 до 9:30 ранку. Всього зібрали до 150 кілограм грибів.

Чоловік родом з Закарпаття, але зараз проживає в Нью-Йорку, тому всі гриби забирає з собою.

"Ми поділимося з друзями українцями в Нью-Йорку і українською церквою, місцевий священик вже нас чекає", - розповів Шпонтак.

Відзначається, що він не єдиний, хто поділився знімком рекорду. Закарпатка Анна Ференцик також зібрала величезну кількість грибів у Великоберезнянському районі.

Закарпатка з грибами. Фото: Mukachevо.netЗакарпатка з грибами. Фото: Mukachevо.net

Як повідомляли Українські Новини, гігантська печериця стала новим українським рекордсменом. Раніше найбільшу в Україні печерицю вагою майже 2 кг виростили на грибній фермі в Київській області.

Також у Київській області знайшли величезний гриб-дощовик вагою понад 17 кілограм.

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Гриби. Фото: Mukachevо.net
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