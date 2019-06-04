Харківський університет ім. Каразіна зайняв перше місце в світовому рейтингу серед ВНЗ України

Шість український університетів потрапили в рейтинг кращих національних університетів. Всього в рейтингу взяло участь 1000 навчальних закладів з усього світу. Про це повідомляє рейтинг, складений QS World University.\r\nКращими вищими навчальними закладами України за версією рейтингу стали:\r\n\r\nХарківський університет ім. Каразіна - 481 позиції.\r\nКиївський національний університет ім. Шевченка - 531-540 позиція.\r\nНаціональний технічний університет Київський політехнічний інститут ім. Сікорського - 601-650 позиція.\r\nНаціональний технічний університет Харківський політехнічний інститут - 701-750 позиція.\r\nЛьвівський національний політехнічний університет розділив з Сумським державним університетом 751-800 позиції.\r\n\r\nЗа даними рейтингу в нього не потрапив Донецький національний університет їм. Василя Стуса. У 2018 році він перебував на 801-1000 позиціях.\r\nПерша десятка вищих навчальних закладів виглядає наступним чином:\r\n\r\nМассачусетський технологічний університет (США)\r\nСтенфордський університет (США)\r\nГарвардський університет (США)\r\nКаліфорнійський технологічний університет (США)\r\nОксфордський університет (велика Британія)\r\nКембриджський університет (Великобританія)\r\nШвейцарський федеральний технологічний інститут\r\nімперський коледж Лондона\r\nЧиказький університет,\r\nUCL (Великобританія).\r\n\r\nНагадаємо, що найбільше абітурієнтів в минулому році подали заяву в КНУ ім. Шевченко: топ-5 вузів.