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04 червня 2019, вівторок, 21:17 11
Суспільство 2019-06-04T22:45:02+03:00
Українські Новини
Харківський університет ім. Каразіна зайняв перше місце в світовому рейтингу серед ВНЗ України

Харківський університет ім. Каразіна зайняв перше місце в світовому рейтингу серед ВНЗ України

Шість український університетів потрапили в рейтинг кращих національних університетів. Всього в рейтингу взяло участь 1000 навчальних закладів з усього світу. Про це повідомляє рейтинг, складений QS World University.

Кращими вищими навчальними закладами України за версією рейтингу стали:

  • Харківський університет ім. Каразіна - 481 позиції.
  • Київський національний університет ім. Шевченка - 531-540 позиція.
  • Національний технічний університет Київський політехнічний інститут ім. Сікорського - 601-650 позиція.
  • Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут - 701-750 позиція.
  • Львівський національний політехнічний університет розділив з Сумським державним університетом 751-800 позиції.

За даними рейтингу в нього не потрапив Донецький національний університет їм. Василя Стуса. У 2018 році він перебував на 801-1000 позиціях.

Перша десятка вищих навчальних закладів виглядає наступним чином:

  1. Массачусетський технологічний університет (США)
  2. Стенфордський університет (США)
  3. Гарвардський університет (США)
  4. Каліфорнійський технологічний університет (США)
  5. Оксфордський університет (велика Британія)
  6. Кембриджський університет (Великобританія)
  7. Швейцарський федеральний технологічний інститут
  8. імперський коледж Лондона
  9. Чиказький університет,
  10. UCL (Великобританія).

Нагадаємо, що найбільше абітурієнтів в минулому році подали заяву в КНУ ім. Шевченко: топ-5 вузів.

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