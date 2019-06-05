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05 червня 2019, середа, 08:00 26
Економіка 2019-06-05T09:00:02+03:00
Українські Новини
Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою зарплатою понад 10 тисяч гривень

Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою зарплатою понад 10 тисяч гривень

Зарплата. Фото: prozoro
Зарплата. Фото: prozoro

Після того, як у березні середня зарплата в Україні різко зросла, найвища середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками січня-березня 2019 року зафіксована у працівників авіаційної галузі – вона склала 25 850 грн, повідомляє "Сегодня" з посиланням на Державну службу статистики.

За даними відомства, за перші три місяці середня зарплата в Україні сягла 9629 грн, що на 20,8% більше за аналогічний період 2018 року.

Середня зарплата понад 10 000 грн у січні-березні 2019 року зафіксована в таких сферах (видах діяльності):

  1. промисловість – 10 877 грн (на 25,8% більше, ніж роком раніше);
  2. транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 10 902 грн (+21,2%), зокрема: наземний і трубопровідний транспорт – 10 006 грн (+19,6%); водний транспорт – 11 351 грн (+27,7%); авіаційний транспорт – 25 850 грн (-18,4%); складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту – 12 017 грн (+20,7%);
  3. інформація та телекомунікації – 16 362 грн (+24,9%);
  4. фінансова та страхова діяльність – 18 572 грн (+17,9%);
  5. професійна, наукова та технічна діяльність – 14 339 грн (+33,4%), зокрема наукові дослідження і розробки – 10 577 грн (+18,9%).
  6. державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12 292 грн (+19,1%).

Раніше Українські Новини писали про сезонні вакансії в Україні і те, де і скільки можна заробити.

Тим часом Гройсман прогнозує середню зарплату $620 в 2021.

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