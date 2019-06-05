Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою зарплатою понад 10 тисяч гривень

Після того, як у березні середня зарплата в Україні різко зросла, найвища середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками січня-березня 2019 року зафіксована у працівників авіаційної галузі – вона склала 25 850 грн, повідомляє "Сегодня" з посиланням на Державну службу статистики.\r\nЗа даними відомства, за перші три місяці середня зарплата в Україні сягла 9629 грн, що на 20,8% більше за аналогічний період 2018 року.\r\nСередня зарплата понад 10 000 грн у січні-березні 2019 року зафіксована в таких сферах (видах діяльності):\r\n\r\nпромисловість – 10 877 грн (на 25,8% більше, ніж роком раніше);\r\nтранспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 10 902 грн (+21,2%), зокрема: наземний і трубопровідний транспорт – 10 006 грн (+19,6%); водний транспорт – 11 351 грн (+27,7%); авіаційний транспорт – 25 850 грн (-18,4%); складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту – 12 017 грн (+20,7%);\r\nінформація та телекомунікації – 16 362 грн (+24,9%);\r\nфінансова та страхова діяльність – 18 572 грн (+17,9%);\r\nпрофесійна, наукова та технічна діяльність – 14 339 грн (+33,4%), зокрема наукові дослідження і розробки – 10 577 грн (+18,9%).\r\nдержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12 292 грн (+19,1%).\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали про сезонні вакансії в Україні і те, де і скільки можна заробити.\r\nТим часом Гройсман прогнозує середню зарплату $620 в 2021.