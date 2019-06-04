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04 червня 2019, вівторок, 19:30 115
Верховна Рада і партії 2019-06-04T19:44:30+03:00
Українські Новини
"Нацкорпус" вимагає спростити отримання громадянства України для іноземних добровольців

"Нацкорпус" вимагає спростити отримання громадянства України для іноземних добровольців

Мітинг біля будівлі АП. Фото: youtube.com
Мітинг біля будівлі АП. Фото: youtube.com

Сьогодні, 4 червня, представники політичної партії "Національний корпус" і громадської організації "Національні дружини" пікетували Адміністрацію Президента (АП) України. Учасники мітингу вимагали від Володимира Зеленського спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних добровольців, ветеранів АТО (нині - ОСС), що воювали на боці України.

Про це стало відомо з прямої трансляції сьогоднішніх подій на YouTube-каналі "Нацкорпусу".

Біля будівлі АП сьогодні, 4 червня, зібралося близько 1 тис. активістів: серед них - велика кількість військовослужбовців та ветеранів АТО (ООС). У мітингу також взяли участь іноземні добровольці: молдаванин Станіслав Гібадулін, білорус Ян Мельніков і росіяни Артем Широбоков і Микита Макєєв.

Однією з підстав для проведення мітингу було заплановане Верховною Радою України на четвер, 6 червня, розгляд законопроекту №3433. Ним передбачено спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних бійців.

Нагадаємо, що процедуру першого читання відповідний документ пройшов ще в жовтні 2018 року. Однак до другого читання законопроект з тих пір так і не дійшов.

Активісти і військові, які зібралися на мітинг, заявили, що таку поведінку політиків вважають бездушною по відношенню до іноземних ветеранам, які стали заручниками системи.

"Верховна Рада довго ігнорувала законопроект №3433. Володимир Зеленський обіцяв не повторювати помилок попередника. Прийшов час це довести! Сьогодні ми передали Президенту через його представника свої вимоги і сподіваємося - вони будуть почуті. По-перше, ми вимагаємо внести зміни до указу Президента №215/2001, щоб спростити процедуру отримання громадянства для іноземних добровольців. Зокрема, звільнити їх від обов'язку подавати "довідку про несудимість", що видається країною походження, і скоротити термін розгляду наданих документів. По-друге, ми вимагаємо створити робочу групу під керівництвом компетентних представників АП, яка буде надавати практичну допомогу іноземним добровольцям щодо отримання українського паспорту. По-третє, ми хочемо, щоб до складу комісії з питань громадянства увійшли представники від волонтерських організацій" , - повідомили в "Нацкорпусі".

Відзначимо, що представник АП, який вийшов до активістів, щоб обговорити перелічені вище вимоги та передати їх Президенту Зеленському, погодився із необхідністю спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних бійців. Адміністрація Президента також пообіцяла допомогти "Нацкорпусу" у вирішенні цього питання.

Варто сказати, що на мітингу також виступили деякі іноземні добровольці. Серед них - військовий з Молдови Станіслав Гібадулін, який під час бойових дій на Донбасі втратив ногу.

"Я впевнений, що іноземні добровольці, які тут знаходяться, коли йшли в бій пліч-о-пліч з українцями, знали, що можуть загинути. Але вони підтримали Україну. Зараз нам потрібна ваша допомога. Ми віримо в те, що ви допоможете нам отримати українське громадянство", - звернувся він до української влади.

Нагадаємо, законопроект №3433 був поданий на розгляд українського парламенту головою партії "Нацкорпус" Андрієм Білецьким. Цей документ пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Розгляд зазначеного законопроекту в другому читанні має відбутися вже 6 червня. В "Нацкорпусі" повідомили, що цього дня біля Ради відбудеться ще один мітинг.

"Сподіваємося, що новий Президент нас почув, однак 6 червня ми все одно прийдемо до Верховної Ради, щоб тепер вже народним депутатам нагадати про їхні обов'язки. Ми будемо тероризувати парламентаріїв до тих пір, поки законопроект про іноземних добровольців не буде проголосований", - заявили в "Нацкорпусі".

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