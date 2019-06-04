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04 червня 2019, вівторок, 18:35 42
Суспільство 2019-06-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського обвинуватили VoxCheck у брехні

У Зеленського обвинуватили VoxCheck у брехні

Вікторія Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Вікторія Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Учасниця команди Президента України Володимира Зеленського і колишній корпоративний секретар націоналізованого Приватбанку Вікторія Страхова обвинуватила у брехні громадський проект VoxCheck, що займається перевіркою правдивості висловлювань політиків і громадських діячів.

Про це вона заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Якість українського VoxCheck. Знаєте, як відбувається український VoxCheck, який претедует на те, що робить "перевірку", в тому числі як дописує не сказане в цитату? Рассскажу Вам, це буде важливо для розуміння їх "вердикту" і покажу Check VoxChecka. До речі, якщо VoxCheck принесе вибачення за обвинувачення у брехні – готова їм безкоштовно читати тренінги з аналізу фінансової звітності банків та управління ризиками", - написала Страхова.

Також Страхова, коментуючи обвинувачення VoxCheck на свою адресу у "брехні" або "маніпуляції", вказала на некомпетентність перевіряючих у сфері фінансів і банківської справи, а також спроби приписати їй не сказане.

Нагадаємо, 19 квітня Страхова опублікувала плановані реформи банківського сектора. "У нашій фінансової країні мрії: українські банки кредитують довгострокові інвестиційні проекти і будівництво доріг по всій країні - обсяг корпоративних кредитів в рази збільшився порівняно з поточним; малий бізнес і дрібні підприємці можуть отримати кредит для відкриття бізнесу за зменшеними (порівняно з поточними) ставками, які дадуть їм сталий розвиток, а не виживання", - повідомила Страхова.

Довідка

VoxCheck - це незалежний фактчек-проект некомерційної громадської організації VoxUkraine, що перевіряє висловлювання політиків і розвінчує економічні міфи. З 23 березня 2018 року VoxChek є підписантом Кодексу етики Міжнародної мережі фактчекерив інституту Poynter.

До фактчеку потрапляють топ-політики України незалежно від їх позиції у владі чи приналежності до політичних партій. Діяльність VoxUkraine фінансується за рахунок благодійних внесків та грантів міжнародних фондів: Тһіпк Tank Fund, National Endowment for Democracy, PACT, "Відродження", US Embassy, Natur Kultur, ОБСЄ. Також проект VoxCheck регулярно проводить краудфандінг-кампанії на "Спільнокошт. Колективне фінансування".

Більше новин про: VoxUkraine Володимир Зеленський VoxCheck Вікторія Страхова

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