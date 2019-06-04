В той час, як поліція розслідує обставини загибелі дитини, а підозрювані заарештовані, політики піаряться, - ЗМІ

В той час, як поліція розслідує обставини загибелі дитини, а підозрювані заарештовані, політики піаряться, - З

Поки Національна поліція України і ДБР відкрито і оперативно проводять розслідування обставин загибелі дитини в Переяславі (Київська область), напередодні виборів на цій темі процвітають політичні інсинуації. Про це йдеться у статті "Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні "пінки" з трагедії?" Видання "Комсомольська правда в Україні".

"31 травня в Переяславі-Хмельницькому Київської області двоє п'яних вирішили розважитися і постріляти по бляшанках. І раптом поцілили в 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який грався з братом і друзями на дитячому майданчику біля свого будинку неподалік. Винуватці трагедії - дійсно працівники поліції, цього ніхто не приховує, і вони понесуть покарання за всією суворістю закону. Все інше - піар на крові дитини, цинічне і неприпустиме в цивілізованому суспільстві використання горя для політичних дивідендів під час виборчої кампанії. Здорове суспільство має зупинити і засудити таких політиків!", - зазначає автор статті.

Видання підкреслює, що поліція почала діяти відкрито і оперативно в день трагедії. "Кримінальне провадження щодо поранення дитини було розпочато негайно після встановлення лікарями швидкої факту вогнепального поранення! Злочин розкрила поліція Переяславщини під керівництвом підполковника Андрія Медуниці, який не став покривати вбивць-"поліцейських" та приховувати сліди злочину", - йдеться в статті.

На місці поліцейські вилучили речові докази - гільзи і консервні банки, по яким стріляли підозрювані. Останні були затримані близько 4:00 ранку біля нічного клубу, де продовжували святкувати свій вихідний.

1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження та отримали від поліції всі речові докази та протоколи, 2 червня двом поліцейським повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

Після того, як дитина померла в лікарні 3 червня, прокуратура перекваліфікувала справу: грубе порушення громадського порядку, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, вчинене групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) і в умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене групою осіб (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Сьогодні, 4 червня, Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід лейтенанту поліції Івану Приходько і старшому сержанту Володимиру Петрівцю - арешт на два місяці без можливості внесення застави.

"Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов подав у відставку, за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Авакововим глава НПУ Сергій Князєв прийняв відставку. Керівники місцевої поліції відсторонені від служби. Поліція швидко і чесно провела всі слідчі дії і передала всі докази в повному обсязі в ДБР. Злочинці отримають покарання, яке їм винесе суд. Але є люди, які збирають політичні "пінки" з трагедії", - зазначає автор статті.