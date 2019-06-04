Політологи позитивно оцінили шанси "партії мерів" на парламентських виборах

"Партія мерів", яка буде приймати участь у парламентських виборах під брендом "Довіряй справам", має шанси на подолання 5% бар'єру та проходження до парламенту.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловили ряд українських політологів, коментуючи з'їзд партії "Довіряй справам", який пройшов 2 червня в Харкові.

Як наголошує на своїй сторінці в Facebook політолог Юрій Гаврилечко, майбутні парламентські вибори принесуть закриття старих політичних проектів і появу нових.

За його словами, "партія мерів" має серйозний потенціал у найближчому майбутньому як на Заході країни, так і на Сході, оскільки в її основі лежить суто соціально-економічний порядок денний.

"Досі "вождистські" партії в Україні були партіями еліт того чи іншого регіону, так було в часи Кучми (дніпропетровські), Януковича (донецькі), Порошенка (вінницькі). В результаті їх діяльності, країна розколювалася на частини... Поява ж у парламенті невождистської партії регіональних еліт може призвести до строго зворотного результату – посилення інтеграції регіонів та підвищення їх пов'язаності", - пише Гаврилечко.

На думку керівника центру "Третій сектор", політолога Андрія Золотарьова, політсила може розраховувати на подолання 5% бар'єру.

"В тому форматі, як побачили на з'їзді "Довіряй справам" за визначенням не буде традиційної для української політики вождистської партії. Важко уявити Труханова, що диктує Кернесу або навпаки... За можливості. Вони очевидні. Сума потенціалів політичних машин мерів і регіональних еліт дозволяє партії розраховувати на подолання 5% бар'єру. А адже є ще й великий загін мажоритарників. Навіть з урахуванням можливих втрат представництво "ДД" у Раді напевно буде", - вважає керівник центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Як зазначає директор Агентства соціальних комунікацій, політолог Сергій Бєлашко, поява в українському політикумі партії місцевих еліт корисна для подальшої децентралізації.

"Лідери "Довіряй справам" вже не раз продемонстрували вміння вибудовувати відносини з Центром, незалежно від політичного режиму і представляють його "портрети". Теоретично ця партія має серйозний електоральний потенціал в різних регіонах України, далеко за межами трикутника Харків-Одеса-Ужгород", - пише Бєлашко.