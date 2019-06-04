Визначено номінантів на щорічну премію PRESSZVANIE

Оголошені номінанти щорічної премії PRESSZVANIE, яка вручається журналістам за лідерство і професіоналізм. Про це повідомляє сайт конкурсу.\r\nПремія представлена в 20 номінаціях. Переможців оголосять 8 червня.\r\nВід "Українських Новин" в якості номінантів на отримання спеціальних нагород беруть участь шеф-редактор сайту ukranews.com Валентина Курносенко (номінація "Кращий редактор") і журналістка Олена Захарова (номінація "Відкриття року").\r\nТакож спеціальні номінації включають наступних журналістів:\r\nВідкриття Року\r\n\r\nГрінченко Наталія – КиевВласть\r\nГрищак Олег – РБК Україна\r\nЗахарова Альона – Українські новини\r\nШишацький Євген – Ліга.net\r\nЯнишевськая Юлія – позаштатний журналіст\r\n\r\nКращий редактор\r\n\r\nГордейчик Євген – Фокус\r\nКурносенко Валентина – Українські новини\r\nЧорний Руслан – FinClub\r\nЧернявськая Ірина – Investorynews\r\nСтаніслав Юрасов – Ліга.net\r\n\r\nКрім того, серед номінантів конкурсу присутні екс-співробітники "Українських Новин" Ксенія Зверова, Ярослав Самолюк і Дар Грищенко.\r\nPresszvanie - щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери, і журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації "Прессзвание Україна", місія якої - розвивати українську журналістику.\r\nНагадаємо, що в минулому році пройшла 14-а церемонія PRESSZVANIE в оновленому форматі, включивши в список "соціальні" номінації.