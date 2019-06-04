Визначено номінантів на щорічну премію PRESSZVANIE

Оголошені номінанти щорічної премії PRESSZVANIE, яка вручається журналістам за лідерство і професіоналізм. Про це повідомляє сайт конкурсу.

Премія представлена в 20 номінаціях. Переможців оголосять 8 червня.

Від "Українських Новин" в якості номінантів на отримання спеціальних нагород беруть участь шеф-редактор сайту ukranews.com Валентина Курносенко (номінація "Кращий редактор") і журналістка Олена Захарова (номінація "Відкриття року").

Також спеціальні номінації включають наступних журналістів:

Відкриття Року

Грінченко Наталія – КиевВласть

Грищак Олег – РБК Україна

Захарова Альона – Українські новини

Шишацький Євген – Ліга.net

Янишевськая Юлія – позаштатний журналіст

Кращий редактор

Гордейчик Євген – Фокус

Курносенко Валентина – Українські новини

Чорний Руслан – FinClub

Чернявськая Ірина – Investorynews

Станіслав Юрасов – Ліга.net

Крім того, серед номінантів конкурсу присутні екс-співробітники "Українських Новин" Ксенія Зверова, Ярослав Самолюк і Дар Грищенко.

Presszvanie - щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери, і журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації "Прессзвание Україна", місія якої - розвивати українську журналістику.

Нагадаємо, що в минулому році пройшла 14-а церемонія PRESSZVANIE в оновленому форматі, включивши в список "соціальні" номінації.