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04 червня 2019, вівторок, 17:36 62
ЗМІ 2019-06-04T20:00:03+03:00
Українські Новини
Визначено номінантів на щорічну премію PRESSZVANIE

Визначено номінантів на щорічну премію PRESSZVANIE

Премія для журналістів PRESSZVANIE. Фото: прес-служба
Премія для журналістів PRESSZVANIE. Фото: прес-служба

Оголошені номінанти щорічної премії PRESSZVANIE, яка вручається журналістам за лідерство і професіоналізм. Про це повідомляє сайт конкурсу.

Премія представлена в 20 номінаціях. Переможців оголосять 8 червня.

Від "Українських Новин" в якості номінантів на отримання спеціальних нагород беруть участь шеф-редактор сайту ukranews.com Валентина Курносенко (номінація "Кращий редактор") і журналістка Олена Захарова (номінація "Відкриття року").

Також спеціальні номінації включають наступних журналістів:

Відкриття Року

  • Грінченко Наталія – КиевВласть
  • Грищак Олег – РБК Україна
  • Захарова Альона – Українські новини
  • Шишацький Євген – Ліга.net
  • Янишевськая Юлія – позаштатний журналіст

Кращий редактор

  • Гордейчик Євген – Фокус
  • Курносенко Валентина – Українські новини
  • Чорний Руслан – FinClub
  • Чернявськая Ірина – Investorynews
  • Станіслав Юрасов – Ліга.net

Крім того, серед номінантів конкурсу присутні екс-співробітники "Українських Новин" Ксенія Зверова, Ярослав Самолюк і Дар Грищенко.

Presszvanie - щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери, і журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації "Прессзвание Україна", місія якої - розвивати українську журналістику.

Нагадаємо, що в минулому році пройшла 14-а церемонія PRESSZVANIE в оновленому форматі, включивши в список "соціальні" номінації.

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