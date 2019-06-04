Аеропорт Ярославського відкрив регулярне сполучення Харкова з грузинським Кутаїсі

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, здійснив 4 червня інавгураційну відправку 1-го рейсу за новим регулярним прямим маршрутом "Харків - Кутаїсі".

Про це повідомила прес-служба аеропорту Ярославського.

"Лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила 5-й за 2019 рік напрямок з Харкова 4 червня из міжнародного аеропорту "Харків" відправився перший літак до Кутаїсі (Грузія). Регулярні рейси за цим маршрутом будуть здійснюватися двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях" , - йдеться у повідомленні.

Вартість квитків в одну сторону на новому маршруті складе від 2 186 гривень, вони вже доступні до покупки на веб-сайті авіакомпанії, в касах аеропорту та квиткових агентствах.

Як відомо, керуюча компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, реалізує стратегію розширення маршрутної мережі міжнародних і внутрішніх перельотів. SkyUp Airlines - один із стратегічних партнерів харківського аеропорту, який постійно базує тут одне зі своїх повітряних суден - сучасний лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

В останні тижні аеропорт Ярославського регулярно повідомляє про інавгураційних вильоти, а також анонсує перші рейси на нових регулярних і чартерних маршрутах вже на найближчі дні. Так, на минулих вихідних, 2 червня з Харкова вперше вилетіли авіалайнери на регулярних маршрутах до італійського Ріміні та до Одеси.

Раніше, 25 травня Харків отримав пряме регулярне сполучення з іспанською Барселоною, а 30 травня - з Ларнакою на Кіпрі. З 11 червня 2019 року аеропорт Ярославського анонсував регулярні прямі рейси "Харків - Париж", вартість квитків на яких складе від 2 714 гривень, а час перебування лайнера в повітрі складе лише 4 години 5 хвилин.

Поряд з відкриттям нових регулярних напрямків, міжнародний аеропорт "Харків" активно розвиває сезонне авіасполучення на найбільш популярних серед українських мандрівників напрямках і анонсував запуск в туристичний сезон чартерних перельотів до Шарм-Ель-Шейху (Єгипет), Тівату (Чорногорія), Монастіру (Туніс) та Анталії (Туреччина).

Квитки на всіх нових маршрутах також доступні мандрівникам на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції для його реконструкції надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько 1 млн туристів. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів до Лондону, Відню, Дортмунду, Катовіце, Гданську та Вроцлаву, а також сезонні рейси до Тбілісі, Батумі, Мілану, Барселони, Ріміні. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.