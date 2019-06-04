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04 червня 2019, вівторок, 15:55 145
Суспільство 2019-06-04T16:00:04+03:00
Українські Новини
Філатов подав до суду на главу ПЦУ Дніпропетровщини

Філатов подав до суду на главу ПЦУ Дніпропетровщини

Борис Філатов. Фото: liga.net
Борис Філатов. Фото: liga.net

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся із позовом до Бабушкінського районного суду м. Дніпро, вимагаючи спростувати інформацію, яку озвучив єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон (в миру Олег Зінкевич) Православної церкви України (ПЦУ). Справу буде розглядати суддя Катерина Лукінова.

Про це повідомило інтернет-видання "Depo.Дніпро", посилаючись на повідомлення прес-служби міської ради Дніпра.

"Олег Зінкевич, який керує однією з дніпровських єпархій Православної церкви України, проігнорував прохання міського голови Дніпра Бориса Філатова спростувати неправдиві обвинувачення на його адресу. Мова йде про власні судженнях, які Зінкевич озвучив під час офіційної прес-конференції 2 тижні тому. Згодом виявилося, що наведена ним інформація не підкріплена фактами і не відповідає дійсності. Зокрема, Олег Зінкевич засуджував нібито висловлювання міського голови з приводу отримання томосу Православною церквою України", – йдеться в повідомленні прес-служба.

Філатов передав Зінкевичу лист, в якому зробив акцент на публічне спростування брехні на його адресу. На досудове врегулювання ситуації відводилося 10 днів, однак одержувач ніяк не відреагував.

Нагадаємо, що нещодавно єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон обвинуватив мера Дніпра Філатова у "неповазі" до томосу про автокефалію.

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