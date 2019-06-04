Керівники Деснянського району Києва допустили розголошення держтаємниці, - СБУ

Служба безпеки України встановила факт розголошення держтаємниці співробітниками Деснянської районної державної адміністрації Києва.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 25 квітня СБУ почала кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці співробітниками Деснянської РДА.\r\nНаголошується, що співробітники РДА мають доступ до держтаємниці, так як ними розробляється і періодично коригується "Мобілізаційний план Деснянського району", а також "План цивільного захисту Деснянського району на особливий період".\r\n"09.04.2019 співробітниками Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ була проведена тематична перевірка стану охорони державної таємниці в Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації та виявлено розголошення державної таємниці співробітниками Деснянської РДА", - сказано у фабулі кримінального провадження.\r\nВ ході проведення перевірки встановлено, що виконуючий обов'язки голови Деснянської РДА (в період з квітня 2016 по серпень 2018 року ним був Віктор Крохмалюк) незаконно надавав в період з лютого 2017 року по січень 2018 року безпосередній доступ сторонній особі до всіх матеріальних носіїв секретної інформації, що зберігаються в райадміністрації.\r\nВ рамках розслідування кримінального провадження суд дозволив слідчим СБУ вилучити особисті справи голови РДА Геннадія Заболотного, колишнього в. о. голови РДА Віктора Крохмалюка та головного спеціаліста режимно-секретної роботи Деснянської РДА Володимира Медведєва.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голови Деснянської районної державної адміністрації Києва Геннадію Заболотному в декларуванні недостовірної інформації.\r\nУ серпні 2018 року правоохоронці повідомили про підозру колишнього першого заступника голови Деснянської РДА Віктора Крохмалюку в розтраті понад 1 млн гривень бюджетних коштів.\r\nСлужба безпеки України розслідує 5 кримінальних проваджень про розголошення військової інформації, що містить державну таємницю.\r\n