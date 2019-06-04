Пожежу на птахофабриці під Києвом локалізували

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) локалізувала пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт" у Василькові Київської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.\r\n"4 червня о 11:37 в м. Васильків Київської області на території птахофабрики, в окремому одноповерховому цеху з птицею (розміром 50х300), сталося загоряння покрівлі по всій площі", - сказано в повідомленні.\r\nЗа оперативними даними, наразі площа пожежі в цеху становить 15 тис. кв. м.\r\nО 13:50 пожежу було локалізовано.\r\nДСНС повідомляє, що жертв і постраждалих немає.\r\nДо гасіння залучено 50 працівників особового складу та 13 одиниць техніки надзвичайної служби.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2016 5 тис. курей загинули в результаті пожежі на птахофабриці в Запорізькій області.\r\nУ 2013 році на китайської китайської птахофабриці через пожежу загинуло 112 осіб. Крім того, на птахофабриці в Тернопільській області загинуло 17 тис. птахів.