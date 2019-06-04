Пожежу на птахофабриці під Києвом локалізували

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) локалізувала пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт" у Василькові Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"4 червня о 11:37 в м. Васильків Київської області на території птахофабрики, в окремому одноповерховому цеху з птицею (розміром 50х300), сталося загоряння покрівлі по всій площі", - сказано в повідомленні.

За оперативними даними, наразі площа пожежі в цеху становить 15 тис. кв. м.

О 13:50 пожежу було локалізовано.

ДСНС повідомляє, що жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 50 працівників особового складу та 13 одиниць техніки надзвичайної служби.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 5 тис. курей загинули в результаті пожежі на птахофабриці в Запорізькій області.

У 2013 році на китайської китайської птахофабриці через пожежу загинуло 112 осіб. Крім того, на птахофабриці в Тернопільській області загинуло 17 тис. птахів.