Запропонований НКРЕКП механізм стримування тарифів знімає останній бар'єр для запровадження ринку електроенергії, – Корольчук

Розроблена Нацкомісією з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) модель компенсації різниці між тарифами для населення та її ринковою ціною, нейтралізує ризики зростання ціни електроенергії для промисловості.

Про це заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, коментуючи лист регулятора, адресований Кабінету Міністрів України.

"Для споживачів ключовим аспектом запровадження конкурентного ринку електроенергії є нова ціна. Прем'єр Гройсман неодноразово підкреслював, що запустить ринок лише в тому випадку, якщо захищені будуть інтереси всіх учасників процесу - як виробників, так і споживачів електроенергії. І той факт, що НКРЕКП підготувала схему, що запобігає неконтрольованому зростанню цін не лише для населення, але й для промисловості, істотно підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку", - сказав Корольчук.

На думку експерта, НКРЕКП ефективно виконала свою контрольну функцію. Кабмін має всі передумови для безболісного впровадження енергореформи.

"Пропозиції регулятора з'явилися як не можна до речі. Фактично НКРЕКП спрацювала на випередження - не стала чекати, коли ціни почнуть неконтрольовано зростати і спрацювала превентивно. Адже, як і Гройсман, Оксана Кривенко (голова НКРЕКП) зацікавлена ​​в тому, щоб запуск ринку не супроводжувався ціновими шоками", - вважає він.

Як повідомлялося, НКРЕКП направило до Кабмін і Міністерства енергетики та вугільної промисловості лист з пропозицією про корекцію порядку компенсації різниці між ціною електроенергії для населення та її ринковою ціною в новій моделі енергоринку, з метою запобігання зростанню цін для непобутових споживачів.

Для врегулювання ситуації НКРЕКП пропонує зобов'язати "Енергоатом" продавати на аукціонах мінімум 80%, а "Укргідроенерго" - мінімум 50% виробленої електроенергії за фіксованими цінами. Це буде запобігати неконтрольованому зростанню цін на електроенергію АЕС, вважає регулятор. При цьому ціна на аукціонах буде однаковою для всіх покупців, що виключить можливість маніпуляцій на закупівлю-продаж (тобто ПУУ не зможе придбати електроенергію за ціною для населення і перепродати її малому непобутовому споживачу удвічі-втричі дорожче).

Для ПУУ регулятор пропонує встановити певну частку закупівель на аукціонах. На них також буде закуповуватися електроенергію на технологічні потреби. Оплатити залишилися суми компенсації вартості електроенергії для населення, за пропозицією НКРЕКП, буде зобов'язаний "Енергоатом", уклавши відповідні угоди з ПУУ.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що НКРЕКП підготувала всю нормативну базу, яка необхідна для запуску з 1 липня нової моделі ринку електроенергії. "Ми в середу приймемо ще 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - зазначив він в інтерв'ю телеканалу "Інтер" 31 травня.

Нагадаємо, другий етап нового ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії" повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.

Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм заявив, що близький до Президента України Володимира Зеленського бізнесмен Ігор Коломойський намагається заблокувати ринок електроенергії, оскільки його запуск загрожує йому мільярдними втратами.