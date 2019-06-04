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  • Західний інвестор в Україні стикається з ризиками непрозорих правил гри і неліквідності ринку, - Топчішвілі
04 червня 2019, вівторок, 14:00 384
Економіка 2019-06-04T16:30:03+03:00
Українські Новини
Західний інвестор в Україні стикається з ризиками непрозорих правил гри і неліквідності ринку, - Топчішвілі

Західний інвестор в Україні стикається з ризиками непрозорих правил гри і неліквідності ринку, - Топчішвілі

Гіві Топчишвили і Грігол Катамадзе.
Гіві Топчишвили і Грігол Катамадзе.

Ключова проблема, з якою стикається західний інвестор в Україні, зовсім не війна, а відсутність кваліфікованих кадрів, репутаційні ризики, непрозорі правила гри, неліквідність ринку, неефективна банківська система і принципова різниця в бізнес-менталітеті, заявив в інтерв'ю "ГОРДОН" американський бізнесмен, інвестор, автор методології та численних публікацій з технології виходу на нові ринки Гіві Топчішвілі. Разом з Президентом Асоціації платників податків України, Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні (2000-2007, 2009-2013 рр.) Гріголом Катамадзе він розповів, які перші кроки потрібно зробити новій українській владі, щоб повернути в країну великих приватних інвесторів.

"В Україні відсутні або перебувають у зародковому стані інструменти та інститути ринку, без яких вкрай складно працювати будь-якому інвесторові, - розповів ГівіТопчішвілі. - Найболючіші з них - відсутність ліквідності і, відповідно, відсутність повноцінного ринку цінних паперів; відсутність достатньої кількості фондів, тобто інститутів, здатних створювати і менеджувати інвестиційний портфель і одночасно гарантувати адекватний рівень кваліфікації кадрів, які приймають рішення щодо тієї чи іншої інвестиції. Далі - незадовільний рівень розвитку інвестиційних банків і кваліфікованих брокерів. І, нарешті, відсутність системної роботи на рівні держави по залученню найбільших фондів у країну і надання їм певного рівня гарантій. Я говорю про такі структури як CreditSuisse, Carlyle, JP MorganAssetManagement, Blackstone, Blackrock", - пояснив Топчішвілі.

Рецептом виходу із ситуації експерти назвали ряд кроків, на які чекає західна бізнес-еліта від нового президента:

- податкова оптимізація, податкова реформа, амністія капіталу;

- прийняття рішень, які дозволять капіталу повернутися в Україну на загальних умовах, а не за принципом: вам не можна, мені - можна;

- робота злагодженої команди глави держави, здатної не просто створити довгострокові стратегії, а й втілити їх у життя.

"Потрібно створювати умови, за яких фундамент корупції в принципі зникає. Одна з таких умов - нова податкова система або прості, прозорі, зрозумілі правила гри у вигляді Податкового кодексу, який однаково інтерпретується всіма учасниками процесу - і бізнесом, і владою, і її контролюючими органами, - додав Грігол Катамадзе. - Треба терміново реформувати податкову систему України. Ми, бізнес, вже три роки постійно твердим: давайте вирішимо проблему раз і назавжди. Наприклад, замінимо податок на прибуток податком на виведений капітал. Це означає: отримав прибуток і реінвестував у виробництво - звільняєшся від сплати податку; забираєш дивіденди і роялті - платиш податок. Якщо працює податок на виведений капітал, інвестор, вклавши гроші у виробництво в Україні і отримавши прибуток, не забирає його з країни, а навпаки: реінвестує, розширює виробництво, наймає ще більше людей і, відповідно, ще більше податків платить в український бюджет. І інвестору вигідно, і країні".

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