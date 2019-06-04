У Києві підходить до завершення будівництво нової ділянки Великої окружної дороги, - КМДА

На перехресті проспекту Рокоссовського та вулиці Богатирської завершується будівництво багаторівневої розв’язки. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Сьогодні провели інспекцію будівництва Великої окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки різного рівня", – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, будівельні роботи планують завершити до кінця вересня цього року.

"Роботи на об'єкті тривають, і попри певні складнощі до кінця вересня ми з'єднаємо вулицю Сім'ї Кульженків з Великою окружною. Це дозволить розвантажити Площу Шевченка, вулиці Автозаводську, Вишгородську та частково вулицю Полярну насамперед від транзитного транспорту", – зазначив перший заступник київського міського голови.

Чиновник розповів, що наступним кроком робіт на цій ділянці буде продовження Великої окружної дороги до вулиці Богатирської.

"Наступний крок – з'єднання цієї частини дороги з вулицею Богатирською. Це частково розвантажить вулицю Олени Теліги та розв'язку біля станції метро Почайна", – підсумував Микола Поворозник.