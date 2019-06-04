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04 червня 2019, вівторок, 12:43 21
Судова влада 2019-06-04T13:45:01+03:00
Українські Новини
Скандальний голова Черкаського апеляційного суду Бабенко пішов у відставку

Скандальний голова Черкаського апеляційного суду Бабенко пішов у відставку

Володимир Бабенко. Фото: facebook.com/Володимир Бабенко
Володимир Бабенко. Фото: facebook.com/Володимир Бабенко

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила голову Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ради у вівторок, передають Українські Новини.

"ВРП ухвалив звільнити в відставку з посади судді Апеляційного суду Черкаської області Бабенка Володимира Миколайовича", - оголосив рішення ради голова ВРП Володимир Говоруха.

ВРП розглянув заяву про відставку, подана Бабенко.

Глава Апелялционного суду зазначив, що має 23 роки стажу роботи і має право на відставку.

У підсумку, ВРП задовольнив заяву і звільнив Бабенка з посади судді.

Раніше стало відомо, що Генеральна прокуратура розслідує можливу причетність голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка до підробці документів для отримання шенгенської візи та поїздки в Бельгію.

У червні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) рекомендувала звільнити Бабенко через викриті факти тиску з його боку на суддю Сергія Бондаренка.

В липні 2015 року правоохоронці повідомили, що невідомий здійснив спробу замаху на голову Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, прикріпивши гранату під днищем автомобіля.

Як повідомляли Українські Новини, ВККС заявляє, що в Україні вакантні близько 2,4 тис. посад суддів.

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