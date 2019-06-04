Скандальний голова Черкаського апеляційного суду Бабенко пішов у відставку

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила голову Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка.\r\nВідповідне рішення прийнято на засіданні ради у вівторок, передають Українські Новини.\r\n"ВРП ухвалив звільнити в відставку з посади судді Апеляційного суду Черкаської області Бабенка Володимира Миколайовича", - оголосив рішення ради голова ВРП Володимир Говоруха.\r\nВРП розглянув заяву про відставку, подана Бабенко.\r\nГлава Апелялционного суду зазначив, що має 23 роки стажу роботи і має право на відставку.\r\nУ підсумку, ВРП задовольнив заяву і звільнив Бабенка з посади судді.\r\nРаніше стало відомо, що Генеральна прокуратура розслідує можливу причетність голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка до підробці документів для отримання шенгенської візи та поїздки в Бельгію.\r\nУ червні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) рекомендувала звільнити Бабенко через викриті факти тиску з його боку на суддю Сергія Бондаренка.\r\nВ липні 2015 року правоохоронці повідомили, що невідомий здійснив спробу замаху на голову Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, прикріпивши гранату під днищем автомобіля.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ВККС заявляє, що в Україні вакантні близько 2,4 тис. посад суддів.