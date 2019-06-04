Бойко закликає створити широкий опозиційний фронт

Опозиционная платформа — За життя закликає до створення широкого опозиційного фронту.

Про це засновник ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ — ЗА ЖИТТЯ, народний депутат Юрій Бойко заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 4 червня.

"Ми завжди виступали за створення єдиного опозиційного фронту. Завдяки, в тому числі, i нашим зусиллям був змінений президент країни. Ми виступали проти політики режиму Порошенка, яка призвела до тотального зубожіння громадян та неконтрольованого розгулу націоналізму", – зазначив він.

Юрій Бойко підкреслив, що сьогодні ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ готова до об’єднання з усіма політичними силами, які поділяють її ідеологічні засади та принципи. "Це мир в Донбасі, зниження драконівських тарифів, припинення соціального геноциду, підтримка громадян, врегулювання відносин з РФ. Якщо ті або інші політичні сили це підтримують, то ми готові розглядати можливість партнерства з ними", – сказав опозиційний політик.