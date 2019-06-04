У Харкові зіткнулися мікроавтобус та автобус, постраждали 10 людей

10 людей постраждали в результаті зіткнення мікроавтобуса з маршруткою в Харкові.\r\nПро це йдеться в повідомленні місцевої поліції, передають Українські Новини.\r\nПригода сталася близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників.\r\nНа проїжджій частині зіткнулися автомобілі Renault Master та маршрутний автобус "Рута".\r\n\r\n"Попередньо, в результаті аварії травми отримали двоє пасажирів іномарки і вісім пасажирів маршрутки", - йдеться в повідомленні.\r\nДТП у Харкові з маршруткою. Фото: поліція\r\nВсі постраждалі доставлені в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості.\r\nОдна людина перебуває у тяжкому стані.\r\nЛікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.\r\nДиректор департаменту інформації та зв'язків із засобами масової інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко написав у соціальній мережі Facebook, що маршрутка, яка потрапила в ДТП, перевозила пасажирів нелегально.\r\nВін зазначив, що з боку профільного департаменту були численні звернення з приводу нелегальних пасажирських перевезень в транспортну інспекцію, але нею ніяких адекватних дій вжито не було.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові через ДТП з бензовозом на асфальт вилилося 7 тонн палива.\r\nРаніше в Харкові грабіжники під час втечі з сумкою грошей потрапили в ДТП.