У Харкові зіткнулися мікроавтобус та автобус, постраждали 10 людей

ДТП у Харкові з маршруткою. Фото: поліція

ДТП у Харкові з маршруткою. Фото: поліція

10 людей постраждали в результаті зіткнення мікроавтобуса з маршруткою в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції, передають Українські Новини.

Пригода сталася близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників.

На проїжджій частині зіткнулися автомобілі Renault Master та маршрутний автобус "Рута".

"Попередньо, в результаті аварії травми отримали двоє пасажирів іномарки і вісім пасажирів маршрутки", - йдеться в повідомленні.

ДТП у Харкові з маршруткою. Фото: поліція

Всі постраждалі доставлені в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості.

Одна людина перебуває у тяжкому стані.

Лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.

Директор департаменту інформації та зв'язків із засобами масової інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко написав у соціальній мережі Facebook, що маршрутка, яка потрапила в ДТП, перевозила пасажирів нелегально.

Він зазначив, що з боку профільного департаменту були численні звернення з приводу нелегальних пасажирських перевезень в транспортну інспекцію, але нею ніяких адекватних дій вжито не було.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові через ДТП з бензовозом на асфальт вилилося 7 тонн палива.

Раніше в Харкові грабіжники під час втечі з сумкою грошей потрапили в ДТП.