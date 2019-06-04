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04 червня 2019, вівторок, 11:32 309
Політика 2019-06-04T13:31:14+03:00
Українські Новини
"Соціальна справедливість" вітає відновлення переговорів з деокупації Донбасу

"Соціальна справедливість" вітає відновлення переговорів з деокупації Донбасу

Тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях мають бути якнайшвидше повернені під суверенітет України. Партія "Соціальна справедливість" вітає призначення дати наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи на 5 червня. Про це йдеться в офіційній заяві політичної сили. У ній наголошують, що вже зараз потрібно думати про те, як буде проходити процес реінтеграції Донбасу.

"У центрі будь-яких миротворчих процесів має бути людина. Найперше про що ми повинні думати – це життя і безпека українських громадян. Врегулювання ситуації на Донбасі має бути надважливим пріоритетом як для нового Президента, так і для майбутнього парламенту. Саме на це були спрямовані наші зусилля, коли ми вимагали від Верховної Ради ухвалення Закону "Про здійснення протимінної діяльності в Україні та розмінування територій Донецької і Луганської областей"", – заявила голова партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак.

Також експерти "Соціальної справедливості" спільно з МГО "Міжнародна антитерористична єдність", нещодавно почали розробляти Кодекс національної безпеки України. Цей документ повинен відкоригувати і звести до спільного знаменника законодавчу базу у сфері Нацбезпеки і дати імпульс практичних дій по врегулюванню українських інтересів на Донбасі з дотриманням усіх міжнародних зобов'язань.

Нагадаємо, що партія "Соціальна справедливість" візьме участь у наступних парламентських виборах. Політсила вже презентувала нову національну стратегію. Вона базуватиметься на ідеях людяної, соціальної, справедливої держави з ринковою економікою, високим рівнем соціального захисту та дотриманням прав і свобод громадян.
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