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04 червня 2019, вівторок, 11:18 434
Верховна Рада і партії 2019-06-04T13:15:02+03:00
Українські Новини
Нардепи пропонують перенести запуск енергоринку на 9 місяців

Нардепи пропонують перенести запуск енергоринку на 9 місяців

Сьогодні Верховна Рада Україна розгляне законопроекти стосовно перенесення строку запуску нового ринка електроенергії. Зокрема в парламент був внесений проект закону №10318-1, поданий нардепами Юрієм Чижмарем та Олексієм Рябчиним. Законопроект пропонує відтермінувати новий ринок е/е на 9 місяців.

Нагадаємо, раніше перенесення запуску нового ринку е/е офіційно підтримали Євросоюз, ЄБРР, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Українська асоціація відновлюваної енергії та низка авторитетних експертів.

Крім того, ідею перенесення впровадження цієї реформи схвалили в КМДА, зокрема заммера Києва Петро Пантелеєв. Позицію про перенесення на довший термін підтримують і водоканали. І парламентарі, і експерти, і представники комунального сектору країни вважають, що альтернативний законопроект про перенесення ринку е/е лише на три місяці несе низку ризиків. В жовтні в Україні стартує новий опалювальний сезон та реформа ринку е/е знову зіштовхнеться з проблемами цін, тарифів та субсидій. Відтак логічніше було б відстрочити проведення реформи на довший термін, як, власне, і пропонується в законопроекті №10318-1.

Натомість проти перенесення активно виступають ДТЕК Ріната Ахметова (які фактично являються компаніями-монополістами) та окремі чиновники.

Водночас, як написав у себе в Facebook співавтор законопроекту №10318-1 Юрій Чижмарь, закон про запровадження нового ринку е/е "безперечно прогресивний і враховує європейські стандарти функціонування енергетичного ринку, але через "високопроФФесійність" уряду Гройсмана за рік не було забезпечено усіх підготовчих заходів для впровадження ринку електроенергії, і це може спровокувати корупцію та неконтрольований ріст тарифів для населення". 

"Надіюся, що в енергетичного парламентського лоббі вистачить розуму не тільки рахувати свої доходи, але і видатки населення", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості також радили перенести запуск нового енергоринку.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше ЄС рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу з-за того, що важливі регуляторні норми і IT системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціювання, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

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