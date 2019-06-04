підписатися на розсилку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 червня 2019, вівторок, 09:48 18
Верховна Рада і партії 2019-06-04T13:00:04+03:00
Українські Новини
Рада у вівторок розгляне законопроект про легалізацію канабісу

Рада у вівторок розгляне законопроект про легалізацію канабісу

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне законопроект №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії і блок питань самоврядування.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно йому, першими вказані законопроекти про сільськогосподарську кооперацію (№6527, №6527-1, №6527-д), а також №10004 про посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому проїзд окремим категоріям осіб та №10131 про посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки.

Далі Рада розгляне блок питань самоврядування: №8369 про зміну положень місцевого самоврядування та №8051 про зміни в адміністративно-територіальних одиницях.

Також парламент розгляне блок законопроектів на включення до порядку денного сесії, зокрема №10227 про постачання електроенергії мешканцям Донецької та Луганської областей, №10228 про зміни в сфері надання комунальних послуг, №10231 про фінансування медустанов, №10318 про перенесення запуску вільного ринку електричної енергії з 1 липня на 1 жовтня і збереженні "зеленого тарифу" для побутових сонячних електростанцій (СЕС), а також законопроекти про процедуру імпічменту Президента №10340 і №10340-1 і №10356 про забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

В порядку також зазначені законопроекти №9290 про забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, №10041 про реалізацію конституційного права на звернення громадянами, які визнані судом недієздатними, №8237 про сприяння розвитку благодійництва, №7372 про держреєстрацію громадських об'єднань та №10313 про легалізацію медичного канабісу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Більше новин про: Верховная Рада Легалізація марихуани в Україні

Архів
Новини
Західний інвестор в Україні стикається з ризиками непрозорих правил гри і неліквідності ринку, - Топчішвілі 14:00
У Києві підходить до завершення будівництво нової ділянки Великої окружної дороги, - КМДА 13:55
Грози зі шквалами і спека: прогноз погоди в Україні на середу 13:41
Заступник міністра оборони Павловський вирішив звільнитися 13:35
ДТП в Боярці з 26-ма постраждалими. Фото: Нацполіція
У Боярці сталася потрійна ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих 13:15
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед залишенням "радикалів" 18:45
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok