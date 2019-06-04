Рада у вівторок розгляне законопроект про легалізацію канабісу

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне законопроект №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії і блок питань самоврядування.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно йому, першими вказані законопроекти про сільськогосподарську кооперацію (№6527, №6527-1, №6527-д), а також №10004 про посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому проїзд окремим категоріям осіб та №10131 про посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки.

Далі Рада розгляне блок питань самоврядування: №8369 про зміну положень місцевого самоврядування та №8051 про зміни в адміністративно-територіальних одиницях.

Також парламент розгляне блок законопроектів на включення до порядку денного сесії, зокрема №10227 про постачання електроенергії мешканцям Донецької та Луганської областей, №10228 про зміни в сфері надання комунальних послуг, №10231 про фінансування медустанов, №10318 про перенесення запуску вільного ринку електричної енергії з 1 липня на 1 жовтня і збереженні "зеленого тарифу" для побутових сонячних електростанцій (СЕС), а також законопроекти про процедуру імпічменту Президента №10340 і №10340-1 і №10356 про забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

В порядку також зазначені законопроекти №9290 про забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, №10041 про реалізацію конституційного права на звернення громадянами, які визнані судом недієздатними, №8237 про сприяння розвитку благодійництва, №7372 про держреєстрацію громадських об'єднань та №10313 про легалізацію медичного канабісу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.