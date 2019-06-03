ДТЕК Енерго збільшив інвестиції у виробництво на 35%, незважаючи на зниження прибутку на 5%

ДТЕК Енерго в першому кварталі 2019 року наростив інвестиції у виробництво – на 35% порівняно з першим кварталом 2018 року. Інвестиції за три місяці 2019 року перевищили 1,5 млрд грн.

Про це говориться у повідомленні компанії.

Компанія для посилення енергетичної безпеки України системно інвестує в нарощування видобутку вугілля та переведення енергоблоків теплових електростанцій з імпортного антрациту на вітчизняне вугілля. Це дозволило в першому кварталі 2019 року провести з вітчизняного вугілля 7,1 млрд кВт/год.

У першому кварталі 2019 року ДТЕК Енерго знизив чистий прибуток на 5%, порівняно з першим кварталом 2018 року, до 4,1 млрд грн. Нагадаємо, що прибуток компанії за минулий рік склала 5,3 млрд грн.

Це пояснюється, зокрема тим, що ДТЕК в минулому році провів поділ функцій виробництва, розподілу і постачання електроенергії, як це передбачено реформою ринку електроенергії. Розподілення та постачання електроенергії виділені в окремі операційні компанії. У зв'язку з цим ДТЕК Енерго більше не консолідує їх результати у свою звітність, що відбилося на фінансових показниках.